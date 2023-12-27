國三生遭割頸離世！一線教師曝「殘酷現狀」：風險不該直接進校區
新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，國三生遭同校生持彈簧刀刺傷胸部、頸部等處，被害男學生已於昨（26）日晚間離世，消息引發社會譁然。對此，在校園第一線工作的老師唐宇新，點破現行校園輔導管教辦法大有問題：「不該讓風險直接進入校區」。
記者潘毅／綜合報導
唐老師首先點出一線老師們的困境：「學生輔導與管教辦法中，很多條例都保障學生的立場，而『像這樣兇惡的學生』其實在輔導管教辦法中，反而是比較『受保障的』，因為所有的學生在輔導管教辦法中的流程都一樣，你如果是現場教師，你也無法對這個兇惡的學生做任何的事情！」
唐老師也感嘆，對於這類的學生來說，體罰不體罰根本無傷大雅，只是加深他對於學校的惡意而已，尤其是剛從少觀所出來的孩子特別兇惡，可能學到更兇惡的手段和口氣，「台灣的法律並沒有設立一個中途點，甚至是設置一個管制點，就讓風險直接進入校區」。
唐老師不捨表示，「這個正義的少年，即使沒有受傷、死亡，最後他可能都需要面對這個兇惡少年在國中無時不刻的盯梢。學校敢介入嗎？最後最有可能的就是『這些出頭保護同學的好同學、正義學生，都必須轉學』，我們該面對的是，已經造成錯誤的校園輔導管教辦法」。
唐老師也沉痛呼籲：「教育部真的必須重新架構輔導管教辦法，針對這類高風險的學生，設立中途學校」，例如過去花蓮曾經設置過的「水漣分校」，讓風險不再直接進入校園，避免未來此類憾事持續發生。
【本文獲唐宇新老師授權轉載報導】