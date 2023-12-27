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羅志祥不甩白龍王女色警告！遭周揚青毀滅分手　再開極樂派對被拍

▲羅志祥曾被爆出求助泰國白龍王，被要求「禁女色10年」卻不聽勸，後來遭周揚青毀滅性分手，如今又被拍到深夜開極樂派對畫面，引發熱議。（圖／記者陳明中攝）
▲羅志祥曾被爆出求助泰國白龍王，被要求「禁女色10年」卻不聽勸，後來遭周揚青毀滅性分手，如今又被拍到深夜開極樂派對畫面，引發熱議。（圖／記者陳明中攝）

記者黃雅琪／綜合報導

羅志祥（小豬）歷經2020年前女友周揚青「毀滅性分手」，抖出他私生活混亂、重創演藝事業；如今小豬開唱跨年晚會、開演唱會復出，事業回歸正軌之於，私下開趴7小時體力也是滿血恢復。小豬曾被爆料求助泰國白龍王，當時白龍王要他「禁女色10年」穩定事業他沒聽勸，對照後續事件可見一斑。

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▲羅志祥唱〈灰色空間〉時破音了。（圖／記者陳明中攝）
▲羅志祥復出後在小巨蛋開演唱會。（圖／記者陳明中攝）
2007年小豬被爆料求助泰國白龍王，希望在事業上能有一番成就，當時爆料內容指出，白龍王要他不要著急：「不要太心急，看到你就像看到當年的劉德華，當年劉德華也很心急，你不用擔心，你的高峰還沒到，未來還有十年大運，你一輩子都會走演藝圈這條路。」不過小豬沒有聽勸「禁女色10年」穩定事業，在2016年高調認愛當時女友周揚青，先後更傳出多次緋聞事件。

▲羅志祥（右）被前女友周揚青踢爆私下多人運動，重創演藝事業。（圖／羅志祥微博）
▲羅志祥（右）被前女友周揚青踢爆私下多人運動，重創演藝事業。（圖／羅志祥微博）
▲周揚青爆料羅志祥（左）與旗下女藝人有不正當關係，愷樂（右）道歉後仍救不回事業。（圖／娛樂百分百Youtube）
▲周揚青爆料羅志祥（左）與旗下女藝人有不正當關係，愷樂（右）道歉後仍救不回事業。（圖／娛樂百分百Youtube）
雖然小豬當時澄清，「求助白龍王」是經紀公司為搏版面製造的話題，但後來在2020年周揚青「毀滅性分手」小豬事件，爆料他私下有「多人運動」的習慣，還提到他與旗下女藝人有不正當關係，也證實「禁女色」一事對小豬事關重要；事後愷樂雖公開道歉周揚青，但演藝事業仍回天乏術，如今對比小豬高調復出幕前，兩人處境可謂天差地遠。 

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