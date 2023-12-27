超萌聯動！《星城Online》、《動物朋友3》聯名拉霸機台登場
網銀國際今（27）日宣布，《星城Online》與日本人氣IP動畫手遊《動物朋友3》展開聯名合作，推出全新拉霸機台《動物朋友 齊聚》，將《動物朋友3》遊戲中的角色與風格融入於遊戲中，超萌的獸耳娘為機台增添更多可愛的元素，帶領玩家展開全新冒險，感受最夢幻的 SLOT 體驗。
記者張志浩／綜合報導
網銀國際表示，《動物朋友 齊聚》為4×5的連線 SLOT 遊戲，在一般遊戲中，當動物朋友圖示與該轉輪上方圖卡一致，動物朋友圖示會變成 WILD 代替任何圖示（櫻花季圖示除外），增加玩家連線成功的機會。在一般遊戲轉 FREE GAME 模式的過程中，也會有可愛的幸運獸探頭和玩家打招呼。
此外，《動物朋友 齊聚》特殊遊戲的 WILD 機制將再進化，當圖示與盤面上方圖卡相同，動物朋友圖示將變成整輪 WILD，且每出現一個整輪 WILD，該局的倍數就會+1，特殊遊戲更以粉嫩的櫻花季作為遊戲背景，增添視覺夢幻感，讓玩家體驗爆分快感。
《星城Online》本次與《動物朋友3》聯名，《動物朋友3》則是由 Appirits 營運發行的日本動畫手遊，遊戲以許多動畫原創的劇情呈現，背景設定在「加帕里公園」，集合了許多擬人化的動物少女們，而玩家在《動物朋友3》內則擔任加帕里公園保安調查隊的隊長，帶領著生活在公園裡的動物少女們一起打倒天藍怪，調查怪物出現的原因。