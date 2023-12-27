影／台鋼郭俊麟「一球未投」又被交易！向統一獅換來江承諺
中華職棒新軍台鋼雄鷹今（27）日向中職聯盟提出與統一7-ELEVEn獅隊交易，台鋼換出擴編選秀中從富邦悍將取得的投手郭俊麟，換來統一獅左投江承諺，這也是今年休賽季後中職第一筆交易。郭俊麟成為第一位透過擴編選秀，又被交易的球員，且在台鋼雄鷹隊「一球未投」就被交易走人！統一獅領隊蘇泰安向《NOWnews今日新聞》證實此消息，他認為今年球隊有需要先發、中繼都可以勝任的球員，郭俊麟很適合球隊，因此在擴編選秀後就跟台鋼進行交易。
記者吳政紘/綜合報導
郭俊麟先前透過擴編選秀從富邦悍將加入台鋼雄鷹，在台鋼連一球都還沒投就被拿來當作交易籌碼，創下新紀錄。中職聯盟公告台鋼雄鷹郭俊麟與統一7-ELEVEn獅江承諺完成交易，郭俊麟換到統一，江辰諺轉戰台鋼。
郭俊麟今年球季出賽23場（8場先發），主投69局繳出2勝7敗，防禦率6.39的成績。
蘇泰安表示：「江承諺今年在獅隊的出賽數不多，不過剛好球隊戰力有需求，因此也成就這樣的美事，讓兩人都有發揮空間。」
台鋼雄鷹領隊劉東洋表示：「郭俊麟是球隊相當看重的戰力，因此在擴編選秀時挑選他，希望補充投手戰力。不過左投戰力是台鋼雄鷹的補強重點，因此在相當不捨的情況下將郭俊麟選手割愛，交易獲得左投江承諺。祝福郭俊麟選手能在獅隊有好的發揮，展現身手！」
他也提到，「江承諺是教練團長期觀察的人選，雖然這幾年無法在獅隊站穩先發，不過具有一定的先發實力，加上是台鋼雄鷹亟需補充的左投，因此在進一步的補強名單中一直都有江承諺的名字，也很開心這次能與獅隊達成協議。」
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