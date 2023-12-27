中華職棒／羅昂、布雷克及勝騎士三大洋投續約！郭俊麟轉戰統一獅

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2024年統一7-ELEVEN獅春訓訓練，將首度由原青埔國慶球場及台南球場，改向台南市政府租借亞太棒球村，成棒副球場、室內球場及牛棚練習場做為春訓基地，預計於元月8日起正式展開第一階段訓練。獅隊教練團也進行部分職務調整，原二軍打擊教練陳連宏因個人生涯規劃自請離職，而基地訓練教練吳桀睿不續約，一軍將會新聘任體能教練，合約簽署中，預計春訓加入，原一軍體能教練凃壯勳調任二軍與高政華教練共同擔任二軍體能暨基地訓練教練，而原一軍跑壘及外野守備教練郭俊佑調任二軍擔任打擊教練，另今年將正式卸下戰袍的高國慶選手將專任二軍首席教練，協助二軍各項訓練與技術提升。
統一7-ELEVEN獅一軍教練團
一軍總教練 林岳平
一軍首席教練 高志綱
一、二軍內野統籌兼跑壘教練 玉木朋孝
一軍打擊教練 馬修爾
一軍打擊助理教練 潘武雄
一軍投手教練 羅錦龍
一軍牛棚教練 賴泊凱
一軍捕手教練 陳俊輝
一軍內野守備教練 周廣勝
一軍外野兼跑壘教練 莊駿凱
一軍體能教練 外聘合約洽談中
統一7-ELEVEN獅二軍教練團
二軍總教練 劉育辰
二軍首席教練 高國慶
二軍打擊教練 郭俊佑
二軍投手教練 鄭博壬
二軍投手助理教練 廖文揚
二軍捕手教練 林偉
二軍內野守備教練 莊景賀
二軍外野兼跑壘教練 朱元勤
二軍體能暨基地訓練教練 高政華及凃壯勳