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中華職棒／羅昂、布雷克及勝騎士三大洋投續約！郭俊麟轉戰統一獅

▲統一獅洋投羅昂是統一獅上半季奪冠重要功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.29）
▲統一獅洋投羅昂是統一獅上半季奪冠重要功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.29）

記者吳政紘/綜合報導

統一獅三洋投羅昂、布雷克、勝騎士完成簽約，明年二月起陸續報到投入春訓，迎接中職35年全新球季，統一獅季末持續針對洋將戰力進行續約洽談，目前獅隊已經與羅昂、布雷克及勝騎士三大洋投完成正式續約，明年持續為獅隊效力，除了三位表現優異洋投戰力完成續約外，球隊也積極洽談第四位洋將洽談加盟，定位為先發，目前已經提出加盟合約，靜待選手回覆。

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除了三洋投正式加盟外，統一7-ELEVEN獅球團與台鋼雄鷹球團達成協議，統一7-ELEVEN獅球團將以江承諺選手（投手#16），與台鋼雄鷹球團交易獲得郭俊麟選手（投手#75），選手交易案將依照中華職棒大聯盟規定報備，選手交易案於2024年1月1日正式生效實行。

2024年統一7-ELEVEN獅春訓訓練，將首度由原青埔國慶球場及台南球場，改向台南市政府租借亞太棒球村，成棒副球場、室內球場及牛棚練習場做為春訓基地，預計於元月8日起正式展開第一階段訓練。獅隊教練團也進行部分職務調整，原二軍打擊教練陳連宏因個人生涯規劃自請離職，而基地訓練教練吳桀睿不續約，一軍將會新聘任體能教練，合約簽署中，預計春訓加入，原一軍體能教練凃壯勳調任二軍與高政華教練共同擔任二軍體能暨基地訓練教練，而原一軍跑壘及外野守備教練郭俊佑調任二軍擔任打擊教練，另今年將正式卸下戰袍的高國慶選手將專任二軍首席教練，協助二軍各項訓練與技術提升。


統一7-ELEVEN獅一軍教練團

一軍總教練 林岳平

一軍首席教練 高志綱

一、二軍內野統籌兼跑壘教練 玉木朋孝

一軍打擊教練 馬修爾

一軍打擊助理教練 潘武雄

一軍投手教練 羅錦龍

一軍牛棚教練 賴泊凱

一軍捕手教練 陳俊輝

一軍內野守備教練 周廣勝

一軍外野兼跑壘教練 莊駿凱

一軍體能教練 外聘合約洽談中


統一7-ELEVEN獅二軍教練團

二軍總教練 劉育辰

二軍首席教練 高國慶

二軍打擊教練 郭俊佑

二軍投手教練 鄭博壬

二軍投手助理教練 廖文揚

二軍捕手教練 林偉

二軍內野守備教練 莊景賀

二軍外野兼跑壘教練 朱元勤

二軍體能暨基地訓練教練 高政華及凃壯勳

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