新北國中生遭刺身亡！檢方相驗遺體慘被砍10刀：改依殺人罪偵辦
本月25日，新北市某高中附屬國中，發生校園持刀砍人命案，年僅15歲的楊姓國中生，因為勸導女同學而被記恨，找來不同班級的郭姓男學生幫出頭，未料郭男卻拿出預藏的彈簧刀，朝楊男揮舞，楊男頸脖與胸口中刀，大量失血送醫搶救，但仍因傷重不治。27日上午，新北地檢署檢官會同法醫相驗，楊男共被刺10刀，分別為頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方也決定將本案的郭男，罪名從殺人未遂提升至殺人罪。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事件起因為25日當天中午，楊男因勸導別班的女學生，不能進入非自己所屬班級，引起該女學生不滿，遂找來其他班級的「乾哥」郭男幫出頭，郭男與楊男發生爭執與衝突，過程中，郭男拿出身上預藏的彈簧刀，朝楊男揮舞將其刺傷，楊男因失血當場無生命跡象，被緊急送往亞東醫院救治，雖然院方立即裝葉克膜搶救，但楊男仍因傷勢過重，於26日晚間宣告不治。
27日上午，檢方會同法醫相驗，初始以為楊男僅有頸脖與胸口中刀，但相驗後才發現，楊男的背部也有多刀傷口，其身體前方有多刀，均刺中臟器所在或是大動脈，導致楊男大出血休克，送醫搶救仍不治。涉嫌教唆的女學生與動手的郭男，原本以殺人未遂等罪嫌移送少年法庭，但楊男傷重不治，且身中多刀，顯見加害方下手凶狠，決定將郭男之罪名，從殺人未遂提升至殺人罪。
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