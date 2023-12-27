賴清德牽手首度露臉拍CF挺尪 「他是大家的、我負責照顧他」
選戰倒數17天，民進黨總統候選人賴清德競總今（27）日公布最新廣告，從未在鏡頭前公開露臉的賴妻吳玫如，拍攝廣告力挺丈夫，許多過往的珍貴照片也首度曝光，在廣告中吳玫如透露兩人剛認識時賴清德很愛講笑話，交往後覺得他是很有責任感的人，而回憶起賴時任立委規勸逆向遭痛毆一事，也不禁眼眶泛紅，最後強調賴清德身負很大的任務，這是他的選擇，每年365天只放假一天，被問及賴顯少時間陪伴家人，吳玫如則說，「他是大家的、我負責照顧他」，會永遠做丈夫的後盾。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競總今日公布最新影片，一向低調不公開露臉的賴清德妻吳玫如拍攝影片力挺丈夫，影片中透露兩人剛認識時賴清德很愛講笑話「大概10個裡面有2個好笑」，交往後覺得他是很有責任感的人，影片中穿插兩人過往的珍貴照片。
吳玫如也被問及賴清德時任立委時，因規勸逆向少年遭痛毆一事，她坦言，那一次真的很難過，甚至生氣到要是當時在家一定會拿著掃把衝出去，說到最後不禁眼眶泛紅；也強調自己是與有榮焉，賴清德身負很大的任務，當人為了保護別人是不畏懼的。被問及賴顯少時間陪伴家人，吳玫如則說，「他是大家的、我負責照顧他」，會永遠做丈夫的後盾。
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