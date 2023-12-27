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行車順暢不塞車　元旦假期台中交通攻略

▲元旦連假交通疏運措施(圖／交通局提供2023.12.27)
▲元旦連假交通疏運措施(圖／交通局提供2023.12.27)

記者柳榮俊/台中報導

元旦連假將至，台中市跨年演唱會、五月天演唱會精彩可期，預計將吸引全台民眾參與盛會。市府交通局提醒，連假車潮湧現，國1豐原至大雅路段易塞車，建議元旦出遊改走台74線銜接國道4號，避開易壅塞路段，高速公路局每日將彈性增加開放國1南向(大雅至台中路段)路肩行駛時段，交通局與高速公路局會視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制；也呼籲民眾多搭大眾運輸工具，不用擔心停車問題。

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交通局長葉昭甫表示，今年元旦假期為112年12月30日至113年1月1日，市民可利用三天假期安排返鄉、出遊、訪友行程，每年台中市舉辦的跨年晚會，都有很多外縣市民眾規劃來台中旅遊、觀賞跨年活動，今年「2024幸福龍來-台中跨年夜」將在水湳中央公園舉辦，建議民眾多加使用大眾運輸工具及搭乘接駁車前往會場來欣賞精彩表演，便利又快速。


此外，元旦假期適逢樂團「五月天」來台中市開演唱會，從跨年演出到迎接新的一年，一連6場跨年演唱會已有很多「五迷」揪團來台中，交通局因應交通疏導進行沙盤推演，提供出門不塞車的交通攻略。


葉昭甫指出，為紓解大量人流與車潮，交通局審慎研擬相關應變計畫，提早規劃疏導措施，從今年連假期間的台中市高快速公路交通車流分析，因南來北往移動多，國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾規劃外出的行車路線時，能彈性因應車潮與路線，改走台74線串接國道4號，避開較會出現交通瓶頸的路段。


交通局進一步說，民眾安排假期行程，建議能規劃搭乘大眾運輸工具，台中市民可使用市民限定的「雙十公車」交通卡，搭公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，省荷包最優惠，享受安全、舒適又環保的公共運輸。


交通局表示，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自112年12月29日0時至113年1月1日24時止，提供多項公共運輸優惠措施，除88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折外，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車，可享基本里程免費的優惠。

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