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大牙身陷性騷紛擾崩潰！喝醉問「擔著我會不會累」　老公霸氣回應

▲大牙（左）老公阿廖師透露大牙喝醉時問他「擔著我會不會很累」，他霸氣告白老婆：「一起承擔」。（圖／阿廖師臉書）
▲大牙（左）老公阿廖師透露大牙喝醉時問他「擔著我會不會很累」，他霸氣告白老婆：「一起承擔」。（圖／阿廖師臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）從《我愛黑澀會》發跡，日前她控訴陳建州（黑人）11年前赴香港錄節目時，硬闖她飯店房間從後方熊抱，對她性騷擾，陳建州不認反告她誹謗，近日判決出爐，大牙獲不起訴。大牙的老公阿廖師今（27）日發文，替老婆加油打氣「其實挺妳的人很多，大家都是妳的後盾，加油，妳辛苦了。」

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▲大牙（右）老公阿廖師心疼她這段時間所承受的壓力。（圖／阿廖師臉書）
▲大牙（右）老公阿廖師心疼她這段時間所承受的壓力。（圖／阿廖師臉書）
阿廖師今日在臉書上發文透露，前幾日大牙喝醉時問他，「擔著我會不會很累很辛苦？」他回應：「我沒有擔啊我要擔什麼？」大牙一臉茫然，阿廖師藉著發文告白老婆，「其實我的意思是，既然我選擇妳妳也選擇我，那生活好壞一起承擔，苦的時候兩個一起苦，好的時候兩個一起好，夫妻不就這樣嗎？！」

▲大牙（右）老公阿廖師曬出婚紗照甜蜜告白老婆。（圖／阿廖師臉書）
▲大牙（右）老公阿廖師曬出婚紗照甜蜜告白老婆。（圖／阿廖師臉書）
阿廖師日日陪在大牙身旁，他表示這件事對大牙影響很大，不論是心情或是工作，同時他也替老婆加油打氣，「但其實挺妳的人很多，大家都是妳的後盾，加油，妳辛苦了，很多人都很愛妳，我也很愛妳」，並曬出婚紗照，夫妻倆的好感情，羨煞不少人，大牙看到後也笑說「我老公今天是吃了什麼浪漫藥」，網友們紛紛表示，「你老公是真男人代表」、「真是好老公，希望你們永遠幸福美滿」、「加油，很多人支持你們的」。

▲阿廖師透露大牙喝醉時對他說的話。（圖／阿廖師臉書）
▲阿廖師透露大牙喝醉時對他說的話。（圖／阿廖師臉書）
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