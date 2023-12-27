2024跨年煙火餐廳推薦！101周邊4家「還能訂位」　最後包廂開搶

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於QUUBE打造12月31日跨年夜派對，每位3,880元+10%，享受精選酒精飲品，包含香檳、紅白酒、氣泡調酒、啤酒與軟性飲料等都可無限暢飲，還有酌酒小食乙份，更提供多款人氣單點，包含迷你火腿起司盤、椒麻雞翅、炸物拼盤等，價格自420元起+10%，現場還將有DJ刷碟演出以及欣賞101煙火秀。目前僅剩零星個位數位子可以預約或候補。
另外，當日於飯店內的北緯二十五消費的客人或飯店住宿房客，可以優惠價每位1,000元加購煙火券乙張。晚間11點30分至凌晨12點30分，一起至酒店頂樓倒數。
📍台北君悅
推出螢光時尚君寓一跨年派對，包含魔幻DJ助陣+美酒特調暢飲，每位2580元+10%；復古浪潮-凱寓跨年派對，活動包含熱力DJ、精緻餐點、美酒特調暢飲，置身絕美戶外露臺與世界級地標、台北101煙火狂歡倒數，每位3980元+10%。台北君悅表示，截至目前凱寓的跨年入場已額滿，君寓一派對門票的預訂還有剩零星位子可預約。
📍WILDWOOD
推出《豪華跨年饗宴》，兩輪目前皆已售完，但因為餐廳大露台可以直接看到101，因此每年都舉辦「WILDWOOD戶外跨年狂歡派對」，今年以《CHEERS! 2024香檳花園派對》為主題，戶外站票每位2,000元，含特調酒精飲品1杯、指定軟性飲料及鹹甜小點無限暢飲享食；亦有池畔圓桌及豪華包廂可供多人預訂。目前還有零星座位可預訂。
📍和牛47
位在微風南山47樓的和牛47，跨年場為晚上10點至凌晨2點，四人桌40,000元起+10%服務費，包含每人一份料理長特製跨年煙火套餐及和牛47 獨家法國小農Gamet 香檳無限暢飲，每桌再加贈價值8,800元的日本吟釀酒。目前僅剩最後一桌與包廂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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