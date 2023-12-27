嘉義縣警察局交通隊呼籲元旦阿里山交通注意

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「2024年阿里山日出印象音樂會」，訂於113年1月1日元旦清晨5時30分在阿里山森林遊樂區舉辦，預估將有大量人(車)潮前往參與，警方提醒民眾配合以下疏導措施：
(一)小型車：請行駛過台18線88.3公里園區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，林管處於該日3至18時規劃免費接駁台18線89-95公里停車之遊客至阿里山遊樂區入口。
(二)遊覽車等大型車輛：在大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市(下山)方向之路旁停車位。
(三)機車：不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市(下山)方向，再步行至入口處購票入園。
(四)車輛請於上山前，在平地加滿油，並檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。
(五)參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。
(六)為紓解下山車潮，1月1日8時至14時將在台18線39.4K管制上山車輛進入嘉130線，僅提供下山之車輛於台18線56.7公里處進入單向通行。
為維護跨年連夜上山車輛行駛安全，警方特於台18線阿里山公路沿線多雨霧及危險彎道等路段密集佈設爆閃警示燈，提醒駕駛人注意安全；另也呼籲上、下山車輛務必減速慢行，保持安全距離，以免發生事故，影響通行。
另為避免台18線頂六段車流量大造成壅塞，前往嘉義市區及國道3號北上之返程遊客，可改道行駛台3線(隆興十字路口)轉159甲線或159線，以避開易壅塞路段，節省交通時間。
嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車；出站旅客，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，可利用高鐵周邊停車場等候載客(30分鐘內免收費且免下車操作)，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。