選對的人　陳其邁：高雄人對選對的人都有深刻的體會

針對最近總統大選藍綠白各組候選人民調競爭激烈，高雄市長市長陳其邁今(27)日指出，3組總統候選人中，僅有現任副總統賴清德針對高雄提出發展願景，遺憾的是其他2組候選人到目前為止都並沒有提出對高雄未來發展的一些看法。陳其邁也說高雄大家對於選對人都有深刻的體會，他們也相信市民也會很清楚，哪一組候選人對於高雄未來的發展。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天出席小港區「山明水秀」社會住宅動土典禮，受訪時提及3組候選人民調競爭其中賴蕭跟侯康的民調最近有有拉開的趨勢，是否對南部的輔選行程，是不是也有一些相對的幫助？陳其邁做出上述表示。
陳其邁認為，賴清德不管是交通包括半導體，甚至是綠能等等這些高科技的產業以及城市的轉型都有非常清楚的一個願景，且著選舉的節奏，市民都很清楚。
陳其邁也強調，尤其在高雄大家對於選對人都有深刻的體會，他們也相信市民也會很清楚，哪一組候選人對於高雄未來的發展，尤其這些重大投資、重大交通建設，像國七、捷運黃線紅線，以及重大建設，誰是真正努力關心高雄、支持高雄，他想大家都很清楚，也相信選民一定會做智慧的決定。
陳其邁也說，尤其國民黨的候選人當時我們在前鎮漁港興建的過程裡面，侯友宜的競選總部發言人還嚴詞批評，說這個預算為什麼增加那麼多，都沒有考慮到說整個高雄的一個建設，在立法院前瞻基礎建設計畫也一直在做杯葛，所以這個是我們比較遺憾的地方。