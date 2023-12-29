2023年度「熱門10大電玩」　霍格華茲、薩爾達掀狂潮！沒玩過弱掉

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《薩爾達傳說》自從「曠野之息」和主機一同問世後，銷售量始終是 Switch 遊戲榜上的佼佼者，而《薩爾達傳說 王國之淚》在2023年5月12日開賣當天，台灣在深夜時刻也有不少「夜貓子」玩家到零售商門前排隊搶買首批現貨，甚至有外送業者推出限定外送遊戲服務，經銷商老闆更坦言，「都是靠它吃飯的」。
《薩爾達傳說 王國之淚》後續也在全球創下驚人銷售紀錄，只花3天銷售量就已經突破1000萬套，光是日本就銷出224萬套，加上極高的媒體遊戲評價，被多數玩家封為「絕世神作」，創造出現象級的流行態勢，絕對可以在2023年全球最夯電玩佔有一席之地。
🟡霍格華茲的傳承
以《哈利波特》為 IP 開發的《霍格華茲的傳承》在2月10日一推出就轟動全球，廣大的地圖和魔法世界觀，在遊戲發行後幾乎霸佔各大版面，《霍格華茲的傳承》在上市兩週賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元（約258億台幣），短時間就登上華納兄弟遊戲（Warner Bros. Games）作品中的第一名。
🟡柏德之門3
《柏德之門3》背景設定在《龍與地下城》宇宙，極高的自由度、對話選項和多變的劇情讓《柏德之門3》成為2023年 TGA「年度最佳遊戲」，除了在 TGA 斬獲最佳遊戲外，《柏德之門3》也同時奪下最佳社群支援、最佳角色扮演遊戲、最佳多人遊戲、最佳演出，和玩家票選最高等獎項，在 Steam 平台同時在線玩家人數峰值更創下81萬4666人的紀錄，可說是2023年最成功遊戲。
🟡心靈殺手2
《心靈殺手》睽違13年後，終於在2023年10月27日發布第二代，這款由芬蘭 Remedy Entertainment 公司製作的生存恐怖遊戲，以職業是作家的主角艾倫‧韋克和聯邦調查局特工薩佳‧安德森為主體，分處夢境與現實世界的兩人，因某種神祕原因心靈相通，面對世界的威脅，當初發行時，《心靈殺手2》就在 Metacritic 媒體均分拿下88分，2023年 TGA也入選多項大獎，和《柏德之門3》堪稱一時瑜亮。
🟡惡靈古堡4 重製版
《惡靈古堡4 重製版》從2023年3月24日推出至年底，銷量已超過500萬套，是2005年《惡靈古堡4》的重製作品，故事設定在2004年，保護傘公司製作的T病毒因洩漏導致生化災害，玩家需要扮演美國特務里昂 S. 甘迺迪（Leon S. Kennedy），前往拯救總統女兒，本作保留原版經典作品的精髓，並搭配現代技術，將整體、動作性、射擊體驗、戰鬥優化，並減少大量 QTE（Quick Time Events，快速反應事件），大受玩家好評。
🟡漫威蜘蛛人2
《漫威蜘蛛人2》在2023年10月20日發布，本作不枉費蜘蛛人的強大 IP ，在媒體評分表現優異，也入選 TGA 多項大獎。描寫兩代蜘蛛人「彼得‧帕克」與「邁爾斯‧摩拉斯」攜手對抗各種反派們肆虐紐約的故事，遊戲中可以來回切換2個不同的蜘蛛人，設法兼顧生活、友誼，以及救人的重大責任，其中遊戲地圖的與前代相比的大規模改動，在新增布魯克林和皇后區行政區等，玩家坦索自由度更高，絕對是2023不可不玩的大作。
🟡暗黑破壞神 IV
經過了10年的等待，《暗黑破壞神 IV》在2023年6月6日上線，不意外的，遊戲一出就吸引全球玩家體驗「被虐」的感受，暴雪還在遊戲上市後，舉辦的「專家模式」衝等競賽，頓時網路上眾多飆等攻略、職業推薦被釋出，打開實況軟體也刷一排《暗黑破壞神 IV》，隨著賽季不斷更新，《暗黑破壞神 IV》也持續帶給玩家新體驗。
🟡超級瑪利歐兄弟 驚奇
任天堂 (Nintendo) 2023年10月25日發售的《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，在2023年確實是個驚奇，《超級瑪利歐兄弟 驚奇》將地圖改回半開放式，玩家可以自由選擇喜歡的節奏和玩法，各國媒體評分均分為93分，同時也是 TGA 獎項的佼佼者，新引入的「驚奇花」要素帶來的遊戲場景，讓玩家無法不沈溺於其中。
🟡快打旋風6
卡普空 CAPCOM 開發的《快打旋風6》在2023年6月2日上市，是《快打旋風》系列的第7部主要作品，本作除了成功穩固老玩家族群，新角色、新模式、自訂原創主角搭配經典街機模式也吸引不少新玩家入坑，未來可見《快打旋風6》銜接《快打旋風5》的地位，在國際電競賽場上亮相，值得期待。
🟡Final Fantasy XVI（FF16）
2023年6月22日，SQUARE ENIX 旗下代表性角色扮演遊戲《FINAL FANTASY》系列新作《FINAL FANTASY XVI》在 PS5 獨家上市，FF16 比起前作將劇情優化，並讓整體戰鬥系統玩起來更爽快，搭配電影級別的畫面，上市後幾乎震撼所有玩家，製作人吉田直樹也說，FF17 現在不知道誰會負責，但未來作品還是會秉持系列作的精神，提供給當下世代玩家令人驚艷的作品。
📍同場加映 2023年度最爛遊戲《浩劫前夕 The Day Before》
2023年被稱為遊戲界龍爭虎鬥的一年，品質一款比一款高，但偏偏還是有一顆超大老鼠屎在拖垮平均，俄羅斯遊戲開發商 Fntastic 製作的《浩劫前夕 The Day Before》就是這樣的存在，本作最初在2021年1月發表預告和首波資訊後，精緻的遊戲畫面和細膩的系統成功抓住玩家眼球，長期霸佔 Steam 平台最多玩家加入願望清單的遊戲。
不料遊戲發布日因各種鳥原因數度延期，官方的不斷道歉雖然短暫平復玩家心情，但遊戲12月8日推出後 BUG 一堆、連線品質不佳、死亡和裝備機制不友善，僅「購買現成」的遊戲場景建築還算及格，引來玩家大量負評，Steam更罕見取消「玩2小時就不能退款」的規則，讓玩家可以退貨。
更扯的是，Fntastic 在遊戲僅上市4天，就宣布因財政困難，公司只能倒閉，點燃玩家怒火，甚至被懷疑一切都是籌劃多年的遊戲騙局。《浩劫前夕 The Day Before》伺服器預計2024年1月22日關閉，不過應該玩家們應該不在乎，因為可能已經沒人在玩了。