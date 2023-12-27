新北國中生命喪校園！律師曝「乾哥、乾妹下場」 嘆：出來更大尾
新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班郭姓學生持彈簧刀攻擊，最終在昨（26）日晚間不幸離世。新北地檢署今（27）日初步相驗，發現受害男學生共中10刀，檢方將不排除以殺人罪嫌偵辦郭姓學生。外界也十分關注，犯嫌等人後續會面臨怎樣的下場，巴毛律師也發文解答，並感嘆：「很多少年犯進去，就是去練蠱，出來變得更大尾。」
記者潘毅／綜合報導
很多人在問，本次案件中動手的乾哥跟教唆殺人的乾妹會怎樣？律師陳宇安今在粉專「巴毛律師混酥團」上回答：「刑事部分，首先因為他是少年犯，不會進國民法官審理程序，而是依照《少年事件處理法》規定審理」。
巴毛律師也表示，目前「乾哥」被裁定收容，「乾妹」是責付讓家長帶回管教，然後服完刑跟感化教育以後，前科會被塗銷，所以不會有人知道他們之前做過什麼事情。
至於民事的部分，巴毛律師則指出，枉死的男同學年紀還很輕，餘命照理來說還很長，「89跟89妹的父母，應該是準備要賠到脫褲了。」
巴毛律師最後也感嘆：「少年事件處理法的精神是希望保護這些未成年人，在少不更事的時候犯錯還有能重新來過的機會，但老實說很多少年犯進去服刑跟感化就是去練蠱，出來變得更大尾，然後出來收小弟」。
不少家長也紛紛開始擔憂起校園安全問題，在學校一線工作的唐宇新老師，更跳出呼籲教育部：「真的必須重新架構輔導管教辦法，針對這類高風險的學生，設立中途學校」，不要讓這些風險直接進入校區，再次發生相似的憾事。