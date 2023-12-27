景氣燈號再度轉回「黃藍燈」！國發會曝國內景氣好轉2大關鍵
國家發展委員會今（27）日宣布，由於出口、批發業營業額轉呈正成長，零售及餐飲業也持續熱絡，12月景氣燈號從代表「低迷」的藍燈，轉為代表「注意」的藍黃燈。
記者鄭妤安／台北報導
國發會公布，今年11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增加4分，燈號再次轉為代表「注意」的黃藍燈，國發會說明，11月出口、批發業營業額轉呈正成長，零售及餐飲業也持續熱絡。另外，領先指標跌幅縮小，同時指標維持上升，顯示國內景氣持續好轉，但仍須關注後續變化。
IMF等機構預測明（113）年全球貿易量成長回升，加上新興科技應用商機持續熱絡，以及供應鏈庫存水位漸趨正常，有助挹注出口動能；投資方面，半導體業維持先進製程投資，綠能與回台投資持續落實，加上政府擴增明年公共建設、科技發展、淨零轉型預算，可望激勵投資。
消費方面，國內股市交易熱絡，勞動市場保持穩定，加上明年基本工資調升，以及政府持續優化稅制及降低國人各項生活負擔，提高民眾可支配所得，有助民間消費動能延續。
國內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾3%，優於今年，但各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展，仍須密切留意。