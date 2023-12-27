本屆最後一期！明、後天威力彩、大樂透頭獎若摃龜　3億獎金照送

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至於第5屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣，為符合市場需求，台灣彩券公司也宣布，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，第5屆公益彩券將由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品揭開序幕。
不過，由於第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行，明日開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上8點後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出。貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。
「大樂透」同樣也將於12月29日晚上8點起停止發行，8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額是由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則的獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出的獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
台灣彩券同步揭露第4屆（103年至112年12月19日止）的有趣數據，電腦型彩券第4屆累計銷售達6529億元，銷售張數超過50億張，等於10年來每天銷售近140萬張彩券，平均每秒銷售16張彩券，頭獎獎金累計超過1120億元，10年內開出的4202注頭獎中，單注金額達億元（含）以上的共有241注。
以全台縣市統計，含金量最高的前3名縣市分別為台中市、新北市、高雄市，3個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎佔第4屆累計頭獎獎金的一半，而台中市更為億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元（含）以上的頭獎。
至於立即型彩券第4屆累積銷售6334億元、賣出23.6億張，平均每秒可賣出7張刮刮樂，這23.6億張刮刮樂的長度加總約35萬公里，估計可以繞地球8.8圈；第4屆立即型彩券截至目前，共刮出7307個百萬元（含）以上獎項，以新北市17% 佔比最高，位居全台之冠。