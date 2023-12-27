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本屆最後一期！明、後天威力彩、大樂透頭獎若摃龜　3億獎金照送

▲第4屆公益彩券電腦型彩券發行將於今（112）年12月31日屆滿，台灣彩券公司表示，12月28日威力彩、12月29日大樂透頭獎若無人中獎，獎金將重新分配。（圖／台灣彩券公司提供）
▲第4屆公益彩券電腦型彩券發行將於今（112）年12月31日屆滿，台灣彩券公司表示，12月28日威力彩、12月29日大樂透頭獎若無人中獎，獎金將重新分配。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

第4屆公益彩券發行於今（112）年12月底屆滿，所有電腦型彩券將停止發行。台灣彩券公司表示，最後一期「威力彩」將於明（28）日開獎，頭獎上看2.2億元，若頭獎如無人中獎，彩金全數分配至貳獎；「大樂透」也將於29日開出本屆最後一期，目前估計頭獎可能在1億元上下，如無人中獎，頭獎也將調整至當期貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項，按原配獎比率重新分配獎金。

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此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一天開獎日為12月31日，為進行屆次的投注系統轉換，最後一期開獎時間將提前至當天晚上10時（原為晚上11時55分）。

至於第5屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣，為符合市場需求，台灣彩券公司也宣布，「38樂合彩」與「雙贏彩」將分別於12月28、30日進行最後一期開獎，第5屆公益彩券將由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品揭開序幕。

不過，由於第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行，明日開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上8點後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出。貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

「大樂透」同樣也將於12月29日晚上8點起停止發行，8種獎項中伍獎至普獎為固定獎金獎項，頭獎至肆獎每注實際中獎金額是由總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額，依遊戲規則的獎金分配比率及各獎項實際中獎注數進行分配；最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出的獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

台灣彩券同步揭露第4屆（103年至112年12月19日止）的有趣數據，電腦型彩券第4屆累計銷售達6529億元，銷售張數超過50億張，等於10年來每天銷售近140萬張彩券，平均每秒銷售16張彩券，頭獎獎金累計超過1120億元，10年內開出的4202注頭獎中，單注金額達億元（含）以上的共有241注。

以全台縣市統計，含金量最高的前3名縣市分別為台中市、新北市、高雄市，3個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎佔第4屆累計頭獎獎金的一半，而台中市更為億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元（含）以上的頭獎。

至於立即型彩券第4屆累積銷售6334億元、賣出23.6億張，平均每秒可賣出7張刮刮樂，這23.6億張刮刮樂的長度加總約35萬公里，估計可以繞地球8.8圈；第4屆立即型彩券截至目前，共刮出7307個百萬元（含）以上獎項，以新北市17% 佔比最高，位居全台之冠。

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