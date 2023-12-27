黃國昌控圖利三立　鄭文燦嗆違法雙標仔「過程公開透明」

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外在鄭文燦上任前，埔心牧場的都市計畫細部計畫已經確定使用分區為產業娛樂區，條件是必須完成市地重劃及完成捐贈土地。
其次，鄭文燦主政時期，三立影城案依照規定提出申請，地方及中央政府的立場是依法審查，任何申請人都適用同樣的程序，不會有特權，也不會有差別待遇。包括環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃審查基準均依法要求並以促進地方文化觀光發展為考量，市府一切依法辦理，只問是否符合規定。
第三，內政部都市計畫通盤檢討，都經過都委會專業委員詳細討論，鄭文燦也無任何決定權。而內政部相關審查會議紀錄，都在網站上公開可供查閱，過程公開透明。
第四，市地重劃案必須依照《平均地權條例》及《市地重劃辦法》循程序辦理，需經土地所有權人同意，並經過各單位依照審查項目逐一審查，到目前為止，市地重劃案也尚未完成所有程序。
最後說明，黃國昌擅長用捕風捉影、任意剪裁的方式，抹黑其他人合法的行為，但對自身明確的違法行為，卻輕輕帶過。民眾黨主席柯文哲與黃國昌都有違反國土法規的案件，柯文哲違法使用農地作為停車場、黃國昌的房屋違法佔用國有地，這才是真實的違法行為，「如此雙標令人搖頭」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。