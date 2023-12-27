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黃國昌控圖利三立　鄭文燦嗆違法雙標仔「過程公開透明」

▲對於黃國昌指控時任市長圖利三立，鄭文燦透過辦公室反駁稱過程公開透明，批評黃國昌是預設立場的批評。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲對於黃國昌指控時任市長圖利三立，鄭文燦透過辦公室反駁稱過程公開透明，批評黃國昌是預設立場的批評。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（27）日召開記者會，指控三立集團蘇麗投資昔成立「三立影城股份有限公司」2018年以26.63億元購入桃園楊梅的「味全埔心牧場」，欲將農牧用地變更為影視專區，時任市長鄭文燦更在卸任前通過，讓三立取得龐大利益。對此行政院副院長鄭文燦發出聲明，強調一切過程公開透明，都在網站上公開可供查閱，而黃國昌擅用捕風捉影、任意剪裁的方式，抹黑其他人合法行為，但對自身明確的違法行為，卻輕輕帶過，「如此雙標令人搖頭」。

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對於黃國昌質疑桃園埔心牧場開發案，更指控鄭文燦圖利三立。鄭文燦發出聲明澄清，首先，黃國昌總是「先射箭再畫靶」。三立影城申請案案是以影視基地為主題的開發計畫，有助於發展文化產業及觀光旅遊，該申請案不是變更為住商區，而是依照原來已經確定的都市計畫往前走，政府的審查立場是合法就開綠燈、不合法就開紅燈，這是依法行政的基本道理，不因為申請人具有媒體身分而有所差別，黃國昌預設立場的批評，根本背離就事論事的民主法治精神。

此外在鄭文燦上任前，埔心牧場的都市計畫細部計畫已經確定使用分區為產業娛樂區，條件是必須完成市地重劃及完成捐贈土地。

其次，鄭文燦主政時期，三立影城案依照規定提出申請，地方及中央政府的立場是依法審查，任何申請人都適用同樣的程序，不會有特權，也不會有差別待遇。包括環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃審查基準均依法要求並以促進地方文化觀光發展為考量，市府一切依法辦理，只問是否符合規定。

第三，內政部都市計畫通盤檢討，都經過都委會專業委員詳細討論，鄭文燦也無任何決定權。而內政部相關審查會議紀錄，都在網站上公開可供查閱，過程公開透明。

第四，市地重劃案必須依照《平均地權條例》及《市地重劃辦法》循程序辦理，需經土地所有權人同意，並經過各單位依照審查項目逐一審查，到目前為止，市地重劃案也尚未完成所有程序。

最後說明，黃國昌擅長用捕風捉影、任意剪裁的方式，抹黑其他人合法的行為，但對自身明確的違法行為，卻輕輕帶過。民眾黨主席柯文哲與黃國昌都有違反國土法規的案件，柯文哲違法使用農地作為停車場、黃國昌的房屋違法佔用國有地，這才是真實的違法行為，「如此雙標令人搖頭」。

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