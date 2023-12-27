「山明水秀」2社宅開工 陳其邁：社宅數將提高到近2萬戶
高雄市小港區「山明安居」、「水秀安居」社會住宅今(27)日舉行動土典禮，市長陳其邁表示，目前興建及決標的社宅數目已經將近15,000戶左右，市府將持續提高社宅的興建目標，希望能夠滿足青年及剛成家的市民朋友對住屋的需求。未來高市府將加速推動社會住宅建設，結合市府自建規劃，整合國家住都中心資源，將社宅目標興建戶數提高到19,000多戶。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今(27)日出席小港區「山明水秀」社會住宅開工動土典禮，現場由住都中心代表簡報社宅規劃，是小港區首批社宅建案，預計於2027年完工，將提供555戶社宅，總工程經費約26億元，全數由中央出資。
陳其邁以凱旋青樹社宅為例，社宅租金平均一坪約為570元，是非常優惠的價格，設備皆相當齊全，不用像台北市的租屋，動輒一坪租金都要3千元，坪數小像「鴿籠」，居住品質不好。
此外，市府亦將囤房稅作為租金補貼，減輕年輕朋友成家的負擔，至於關懷戶從6折降到5折，一般戶從8折降到75折，就是希望民眾有屋可住，而且可負擔的起，且居住權有保障。
陳其邁也指出，市府也將也持續配合住都中心，包括大林蒲遷村等等相關的一些計畫，也都會再增加社會住宅的興建，尤其在前鎮、小港區，從10月、11月兩處的社宅動工，到今天小港山明水秀總共有550戶的社會住宅的興建，配合小港林園線，地點也在RL1附近，所以這裡交通非常的方便。
陳其邁也強調，高雄的社宅不僅擁有完善的生活機能，包括托嬰、日照等社福功能，他特別提及高雄市的社宅亦設置社區集會空間，是六都社宅當中相當獨特的設施，讓市民享受更多社區服務。未來市府將持續與國家住都中心密切合作，繼續在高雄市興建高品質的社會住宅。