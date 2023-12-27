快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均《寄生上流》被老婆要求：買冰毒給我　戲裡戲外死的不明白

▲李善均（左）在《寄生上流》跟曹如晶演夫妻，2人18禁場面「來真的」，甚至點出現今「上流人士」的社會風氣。（圖／Naver《寄生上流》劇照）
▲李善均（左）在《寄生上流》跟曹如晶演夫妻，2人18禁場面「來真的」，甚至點出現今「上流人士」的社會風氣。（圖／Naver《寄生上流》劇照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均今（27）日輕生過世，享年48歲。他生前最具代表的作品，就屬韓劇《我的大叔》跟電影《寄生上流》，他在後者中的表現，亦算是李善均從影來最大的尺度演出，除了跟曹如晶真槍實彈的激情場面，更隱晦提到有錢人都會買冰毒，而李善均片中也是悲劇收場，被宋康昊無情的一刀斃命；如同他生前涉嫌未解的吸毒案，死得不明不白。

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▲▼《寄生上流》中，李善均發現車裡有司機遺留的女性內褲，表面故作生氣，事實上對此感到興奮，還要求跟太太上演一樣戲碼。（圖／Naver《寄生上流》劇照）
▲▼《寄生上流》中，李善均發現車裡有司機遺留的女性內褲，表面故作生氣，事實上對此感到興奮，還要求跟太太上演一樣戲碼。（圖／Naver《寄生上流》劇照）
▲▼《寄生上流》中，李善均發現車裡有司機遺留的女性內褲，表面故作生氣，事實上對此感到興奮，還要求跟太太上演一樣戲碼。（圖／Naver《寄生上流》劇照）
 
《寄生上流》由宋康昊、李善均、曹如晶、崔宇植、朴素丹、張慧珍、李姃垠、朴明勳共演，作品講述寄生在上流貴族家的「下流社會們」，故事令各國觀眾產生共鳴，《寄生上流》也因此參加大大小小的頒獎典領，幾乎各國都造訪一輪，包含：第72屆坎城影展「金棕櫚獎」；第40屆青龍電影「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳女主角」、「最佳女配角」；第77屆金球獎「最佳外語片」；第92屆奧斯卡金像獎「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳國際影片」等；除了實力眾所周知的宋康昊，其他人也因為《寄生上流》的關係，使得名聲地位三級跳，如今也都成為南韓一線演員。

李善均在片中飾演「上流社會」朴家的一家之主朴東益，是資訊科技企業社長，感官敏銳，對窮人身上的霉味尤其敏感；他也因為頻頻嫌棄「窮人的臭味」，最後慘死在自卑的窮人金基澤（宋康昊 飾）刀下。

除了片中李善均的悲慘結局；他跟飾演老婆曹如晶的18禁火熱場面，也令觀眾印象深刻，而2人在行夫妻義務時，曹如晶意亂情迷下便直接要求李善均「買冰毒給我」，隱晦帶出上流社會沉迷於毒品的現況。事實上，10月李善均傳出涉嫌吸毒時，該場面就曾被網友放大檢視，紛紛認為藝人、高官吸毒，在南韓其實見怪不怪。

李善均涉嫌吸毒，已三度被傳喚到案調查，最後一次為23日，過了4天後李善均疑似不堪醜聞影響，今早被發現死在車內，警發初步判斷為輕生，真正死因有待釐清，經紀公司既錯愕又悲痛，希望大家為了李善均「最後的尊嚴」行行好，不要再惡意報導、謠言亂傳，也表示不會公開李善均的靈堂、出殯等細節，謝絕媒體採訪拍攝。

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