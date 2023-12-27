李善均《寄生上流》被老婆要求：買冰毒給我　戲裡戲外死的不明白

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李善均在片中飾演「上流社會」朴家的一家之主朴東益，是資訊科技企業社長，感官敏銳，對窮人身上的霉味尤其敏感；他也因為頻頻嫌棄「窮人的臭味」，最後慘死在自卑的窮人金基澤（宋康昊 飾）刀下。
除了片中李善均的悲慘結局；他跟飾演老婆曹如晶的18禁火熱場面，也令觀眾印象深刻，而2人在行夫妻義務時，曹如晶意亂情迷下便直接要求李善均「買冰毒給我」，隱晦帶出上流社會沉迷於毒品的現況。事實上，10月李善均傳出涉嫌吸毒時，該場面就曾被網友放大檢視，紛紛認為藝人、高官吸毒，在南韓其實見怪不怪。
李善均涉嫌吸毒，已三度被傳喚到案調查，最後一次為23日，過了4天後李善均疑似不堪醜聞影響，今早被發現死在車內，警發初步判斷為輕生，真正死因有待釐清，經紀公司既錯愕又悲痛，希望大家為了李善均「最後的尊嚴」行行好，不要再惡意報導、謠言亂傳，也表示不會公開李善均的靈堂、出殯等細節，謝絕媒體採訪拍攝。
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