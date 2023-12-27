米其林名廚偷吃廣末涼子慘了！事業慘虧3億 11月和老婆悄離婚
日本女星廣末涼子6月爆出不倫風波，和已婚的米其林廚師鳥羽周作出軌，私人情書曝光，慘遭輿論撻伐，最後火速跟第二任丈夫井筒順Candle JUNE離婚，鳥羽周作也痛失米其林一星餐廳「sio」的董事職位，到長野縣另開新餐廳「NAGANO」，原本打算和老婆重新來過，最後仍宣告破局，被爆料11月就悄悄離婚。
記者江芷稜／綜合報導
鳥羽周作6月和廣末涼子驚爆出軌，原本打死不認，直到飯店偷情被抓包，才改口坦承犯錯，他因為不倫戀辭去米其林一星餐廳「sio」的董事職位，損失雜誌、節目、餐廳等多個工作項目，粗估損失金額超過3億日圓（約6487萬元台幣），跑到長野縣另開新餐廳「NAGANO」，自己耕種作物，回歸料理的初心，他8月受訪時表示，在新聞爆發後一次都沒有跟廣末涼子見過面，決定要跟妻子談談，好好思考孩子們的未來。
廣末涼子7月宣布離婚後，事業進入冷靜期，目前尚未復出，《週刊文春》則報導，事隔半年後，鳥羽周作仍難挽回和老婆的婚姻，11月就協議離婚，孩子撫養權歸給前妻，對此他回應，「這是私人事情不便多說」，由於他跟廣末涼子都恢復單身，還曾表示對女方相當認真，真的很喜歡廣末涼子，未來是否會從小王「被扶正」，令日媒相當好奇。
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