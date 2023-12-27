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米其林名廚偷吃廣末涼子慘了！事業慘虧3億　11月和老婆悄離婚

▲廣末涼子（左）和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫，最後都離婚收場。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作推特）
▲廣末涼子（左）和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫，最後都離婚收場。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作推特）

記者江芷稜／綜合報導

日本女星廣末涼子6月爆出不倫風波，和已婚的米其林廚師鳥羽周作出軌，私人情書曝光，慘遭輿論撻伐，最後火速跟第二任丈夫井筒順Candle JUNE離婚，鳥羽周作也痛失米其林一星餐廳「sio」的董事職位，到長野縣另開新餐廳「NAGANO」，原本打算和老婆重新來過，最後仍宣告破局，被爆料11月就悄悄離婚。

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▲廣末涼子到了離婚審判時，才得知Candle June也有外遇，她正在調查丈夫外遇的相關資訊，但要取得過去戀情的證據相當困難。（圖／官方flamme_official_film IG）
▲廣末涼子7月離婚後尚未復出。（圖／官方flamme_official_film IG）
▲廣末涼子（右）被周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作雙雙不倫，引發外界熱議，鳥羽周作的身分也跟著被起底。 （圖／翻攝自鳥羽周作、廣末涼子IG）
▲鳥羽周作（左）曾表示對廣末涼子非常認真。 （圖／翻攝自鳥羽周作、廣末涼子IG）
鳥羽周作6月和廣末涼子驚爆出軌，原本打死不認，直到飯店偷情被抓包，才改口坦承犯錯，他因為不倫戀辭去米其林一星餐廳「sio」的董事職位，損失雜誌、節目、餐廳等多個工作項目，粗估損失金額超過3億日圓（約6487萬元台幣），跑到長野縣另開新餐廳「NAGANO」，自己耕種作物，回歸料理的初心，他8月受訪時表示，在新聞爆發後一次都沒有跟廣末涼子見過面，決定要跟妻子談談，好好思考孩子們的未來。

▲鳥羽周作經營的餐廳「sio」至今仍是座無虛席的狀態，天天客滿，貌似並未受到主廚不倫戀形象影響。（圖／翻攝鳥羽周作推特）
▲鳥羽周作因不倫戀退出餐廳「sio」，到長野縣另外開餐廳。（圖／翻攝鳥羽周作推特）
廣末涼子7月宣布離婚後，事業進入冷靜期，目前尚未復出，《週刊文春》則報導，事隔半年後，鳥羽周作仍難挽回和老婆的婚姻，11月就協議離婚，孩子撫養權歸給前妻，對此他回應，「這是私人事情不便多說」，由於他跟廣末涼子都恢復單身，還曾表示對女方相當認真，真的很喜歡廣末涼子，未來是否會從小王「被扶正」，令日媒相當好奇。

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