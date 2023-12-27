離島醫療里程碑 澎湖醫院「介入心血管診療中心」揭牌啟用
衛生福利部澎湖醫院將心導管室全面更新設備，並升級為「介入心血管診療中心」，特地在27日上午舉辦揭牌啟用儀式，該中心主任陳賢生致詞時數度哽咽流淚，表示未來執行相關手術會有高品質安全監測，以提昇離島的病人安全。
記者張茂雄／澎湖報導
典禮在立法委員楊曜、醫福會執行長林慶豐、縣長陳光復等嘉賓到場祝賀下，切蛋糕慶祝重新啟用。部立澎湖醫院為了提高澎湖離島地區的心血管病患之醫療水準和安全性，於今年9月4日展開心導管室環境工程改建，同時引進「高階西門子心血管攝影用X光機」和「血管內超音波儀（Intravascular Ultrasound, IVUS）」，經醫療團隊及工程單位兩個月以來日以繼夜的努力，依計畫於11月上旬完工。
陳賢生說明，這次設備升級提供先進的診療服務含冠心病(心臟血管)、血管疾病、消化系統等之介入微創治療及引進全國最新的多頻道血流動力學監測分析系統，功能用於監測心肌梗塞病患，在執行手術過程，更有高品質安全監測下，提昇病人安全。
陳賢生指出，現代醫療的目標是新精準醫學，這次引進的單向數位平板心導管X光機，可提供高效率的單向心臟血管攝影，這項技術運用最新的影像處理技術，使血管病變處更清晰可見，有助於提供高品質的影像檢查服務，並協助醫師進行更精確的診斷，提高心血管檢查與介入手術之品質。
澎湖醫院心導管室自民國102年12月04日成立以來，已經為澎湖地區數千名患者提供專業醫療服務，包括心臟衰竭、周邊或冠狀動脈阻塞等急重症疾病的診斷和治療，是一個跨科室共同合作的成果，包括專業急診團隊、檢驗科數據分析、放射科影像診斷、心導管室手術，以及一般和加護病房的照護。
澎湖醫院院長匡勝捷說明，介入心血管診療中心的設備更新和改建工程，要感謝楊曜委員積極爭取和中央相關部會支持，得以在最短的時間內順利完成，這次的升級反映醫療科技不斷發展，醫院也要保持與時俱進，提供更優質的醫療環境給在地鄉親，未來將有效提高澎湖醫療水準和離島居民健康福祉。