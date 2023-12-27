屏東落山風藝術季「風龍灣」火舞劇 法國達人秀蔡宏毅12/30登場
備受期待的落山風表演夜，將於12月30日屏東車城海口港盛大登場。這場大卡司的「風龍灣」沙灘火舞大劇將由法國達人秀亞軍、劍舞藝術家蔡宏毅領銜演出，為觀眾呈現難得一見的行雲流水劍舞，以及特技馬戲、火舞、音樂結合，帶來令人震撼的視覺盛宴。
記者莊全成／屏東報導
這場以沙灘為臺、海天為幕的大戲，是落山風藝術季的焦點之一，在每年跨年時刻展開，結合地景藝術和在地文化，為觀眾帶來難忘的觀戲體驗。今年的「風龍灣」火舞大劇分為「火、海、風」環境三幕劇，由蔡宏毅擔任總導演，匯聚多元藝術家，包括「Coming True即將成真」火舞團、九天民俗技藝團、大提琴家葉欲新、屏東鋼琴家林亮宇、大環藝術家陳萱丞等，陣容空前盛大。
蔡宏毅是台灣難得一見的劍舞藝術家，曾在美國達人秀引起轟動，最近更在法國達人秀奪得亞軍。落山風表演夜將成為他返國後的首場公開演出，為國人展現他精湛的劍舞技藝。
傳播處表示，「風龍灣」將於12月30日下午5時在海口港沙灘免費入場，可以安排三天二夜行程參加落山風表演夜後至四重溪泡溫泉、墾丁龍磐跨年看日出迎接新的一年，度過一個豐富的，來恆春半島「羨海風泡溫泉追日出」。
此外，落山風藝術季將展至明年2月25日，看海美術館也推出多款特色紀念品和拍貼機，同時有Ce Moment默默很甜聯名海口燒等屏東風味，歡迎品嚐。