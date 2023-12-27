分手一年又復合！暴雪傳與網易洽談 有意重回中國遊戲市場
美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）2022年11月宣布與中國網易（NetEase）的現有授權將於今年1月到期，多款遊戲的中國代理合作關係也終止，消息一出引發遊戲圈震撼。不過近期中國媒體傳出，暴雪再度與多家公司洽談中國遊戲伺服器一事，最終決定和網易重新攜手合作，目的仍是看準中國龐大的遊戲市場。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國科技媒體如36Kr、集微網等近期指出，外界本認為經過了一年多的「分手期」，暴雪若不是放棄中國市場，就是不會考慮與網易合作，但根據網易遊戲內部消息，雙方重啟合作的意願「非常確信」，目前應處於仍在協商階段。知情人士透露，暴雪與網易重新簽訂協議後，遊戲重新上線前雙方仍需重建營運團隊和測試伺服器與相關系統，預計要至少半年以上的時間才會正式營運。
分析指出，網易作為暴雪過去的長期合作夥伴，對於其遊戲產品與在中國市場的營運有著深刻理解，儘管雙方過去在商業策略和營運理念上存在分歧，但這次重返談判桌談合作彰顯了暴雪不願放棄中國市場的意圖，而網易作為大型在地業者可以成為外國企業打入當地市場的領路人，可以理解暴雪做出這項決定的動機。
報導提到，在關閉中國伺服器近一年的時間內，騰訊、網易等中國一線遊戲大廠都曾傳出，與暴雪的陸服合作消息，但是都沒有下文。這次網易與暴雪重啟合作的消息不只驚動市場，同時也意味著要面臨日益嚴格的市場監管、吸引回流玩家等挑戰，不過預期未來數個月後，包含《魔獸世界》、《爐石戰記》等經典遊戲將會在中國市場重新上架。