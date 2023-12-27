85℃搶攻春節送禮商機 推出11款禮盒迎戰早鳥享優惠
85℃搶攻春節送禮商機，一口氣推出11款禮盒及多款人氣甜點零食，有香甜酥脆的經典堅果塔、法式布列塔尼派，濃稠滑順的焦糖奶油夾心餅，還有走春必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥等，113年元月8日開賣，全台門市預購指定款禮盒可享85折外，透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便，預計可售出4萬盒。
記者金武鳯/台中報導
85公關部經理林佳瑩表示，今年11款年節禮盒，外盒包裝對比色鮮明，帶點日式風格，充滿典雅高貴氛圍，分別有「甜蜜歡聚-綜合禮盒」、「甜蜜金饗-綜合禮盒」、「甜蜜豐藏-綜合禮盒」、「鳳凰酥禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「經典咖啡蛋捲禮盒」、「夏威夷海鹽牛奶糖」、「特濃牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「58度馬祖高粱酒-龍年紀念酒」、「53度馬祖高粱酒-龍年紀念酒」，113年元月8日起到2月24日至85℃全台門市，預購3款指定禮盒即享85折優惠。另購買禮盒即加送紅包袋，單筆滿十盒以上，再送85℃特製悠遊卡，數量有限、送完為止。
林佳瑩指出，除了門市購買，1月8日起到2月4日期間，消費者還可以使用85APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。
85℃看好春節送禮商機，一口氣推11款龍年限定禮盒，有法式、台式等口味，提供消費者更多選擇。在眾多選項中，首推「甜蜜歡聚-綜合禮盒」，集結人氣甜點零食，有春節必備的鳳梨酥、還有淡淡杏仁香，中間搭配杏仁角呈現極致爽脆的芙蘿兒餅、入口即化的焦糖奶油夾心餅、香醇且濃郁的帕馬森餅乾、再搭配夏威夷海鹽牛奶糖，鹹鹹甜甜美味一次品嚐，新年送禮面子十足！
此外，二款限量馬祖高粱酒人氣也超夯。其一是「58度馬祖高粱酒龍年紀念酒」，58度特優高粱酒體，濃郁豐富的穀物香氣，每一口都圓潤滑爽，尾韻縈繞。淺金色禮盒與瓶身，象徵龍年迎來好運富貴的祝願。另一款「53度馬祖高粱龍年紀念酒」玻璃瓶，選擇以三年優質的陳年馬祖高粱酒勾兌提味，是特優馬祖高粱酒兼具美感與酒質，採用瓷瓶盛裝陳化效果極佳，放越久越熟陳，增值潛力佳。