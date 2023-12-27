李善均輕生！韓國「以死明志」情結強烈　從總統到市長均有例可循

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根據《Asia Times》報導，在韓國幾起備受矚目的自殺案件中，「恥辱感」似乎是關鍵的因素，無論是被指控為犯罪者的恥辱感，或是成為受害者的恥辱感，都會驅動人們走上絕路，選擇用死來替自己發聲。
對於這種特殊的現象，《Asia Times》引述幾位專家說法認為，原因可能在於韓國盛行集體主義的文化和社會心理，加上韓國近年發展迅速，高速現代化的過程中，造成貧富差異帶來的相對剝奪感，以及必須跟上時代的焦慮和抑鬱感。
根據《每日電訊報》報導，美籍韓裔的心理師Hea-Kyung Kwon認為，韓國在20世紀末國家快速現代化的過程中，導致大眾的心理健康面臨問題，包括社會對犯錯的人非常嚴厲，「恥辱感」和從眾觀念成為束縛多人的印記。
根據《BBC》報導，韓國中央大學的教授Soong-nang Jang表示，每個韓國人似乎從出生起都在為自己的成功而戰，社會過度關注個人的成功，且成功總是以金錢或社會地位來衡量，最終導致許多韓國人遭受心理問題困擾，一旦他們無法成功，就不知道如何表達自己的掙扎和感受，挫敗感或恥辱感就油然而生。Soong-nang Jang強調，「我們需要不斷提醒人們，成功的方式有很多種」。
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