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立委助理費案再開庭！高虹安質疑自白任意性　聲請勘驗偵訊光碟

▲新竹市長高虹安為立委助理費案來北院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲新竹市長高虹安為立委助理費案來北院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安今（27）日上午開完旅美教授陳時奮自訴她的誣告案後，下午再針對立委助理費案開庭。法官傳喚高虹安以及「認罪組」助理群黃惠玟、陳奐宇及陳昱愷。高虹安辯護律師團聲請勘驗唯一「不認罪」的助理王郁文的偵訊光碟，因中間有16分鐘中斷錄影，律師團質疑認罪被告的自白任意性。

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高虹安辯護律師團聲請傳喚8名證人，包括：王郁文、陳奐宇、陳昱愷、李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳琬惠、葉維庭；另針對王郁文今年4月12日的偵訊影像，聲請勘驗。

高虹安辯護律師團主張，在當天凌晨0時37分時顯示，王女辯護律師葉志飛已經在跟檢察官抗辯犯罪事實，但39分卻被中斷錄影，直到55分才恢復錄影，質疑中斷的16分鐘，有沒有經過王郁文的同意，檢察官問了什麼，王郁文回答什麼等，勘驗有助於發現事實。

承審法官疑惑，王郁文的證詞對高虹安有利，且偵訊時有律師陪同，不清楚勘驗的具體主張是什麼？

高虹安辯護律師團表示，勘驗是想凸顯檢察官偵訊過程中，有不遵守《刑事訴訟法》的瑕疵，如：包裹式訊問、誘導、錯覺誘導等不正方式，如果對「不認罪」的王郁文都如此，則可證明其他「認罪」的助理們，也可能受到不正訊問，質疑自白的任意性，加上筆錄與錄音錄影內容不符，黃惠玟對高虹安的有利證詞，也沒有記在筆錄上等。

▲新竹市長高虹安為立委助理費案來北院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲新竹市長高虹安為立委助理費案來北院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
不過，公訴檢察官認為，沒必要傳喚吳達偉、陳琬惠、葉維庭3人，因為他們並沒有參與零用金的過程；勘驗偵訊光碟不助於釐清，且全案爭點在於零用金是否能私用，若真要勘驗，直接勘驗記載錯誤的部分即可，想還原停止錄影的16分鐘，直接詰問王郁文就能釐清。檢方強調，中斷的16分鐘，其實是休庭。

檢察官廖彥鈞表示，依據最高法院的見解，檢察官偵訊時，並沒有禁止誘導，但禁止虛偽、錯覺誘導。法官聽完檢、辯雙方的論述，庭末諭知候核辦。

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