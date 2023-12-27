立委助理費案再開庭！高虹安質疑自白任意性　聲請勘驗偵訊光碟

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高虹安辯護律師團主張，在當天凌晨0時37分時顯示，王女辯護律師葉志飛已經在跟檢察官抗辯犯罪事實，但39分卻被中斷錄影，直到55分才恢復錄影，質疑中斷的16分鐘，有沒有經過王郁文的同意，檢察官問了什麼，王郁文回答什麼等，勘驗有助於發現事實。
承審法官疑惑，王郁文的證詞對高虹安有利，且偵訊時有律師陪同，不清楚勘驗的具體主張是什麼？
高虹安辯護律師團表示，勘驗是想凸顯檢察官偵訊過程中，有不遵守《刑事訴訟法》的瑕疵，如：包裹式訊問、誘導、錯覺誘導等不正方式，如果對「不認罪」的王郁文都如此，則可證明其他「認罪」的助理們，也可能受到不正訊問，質疑自白的任意性，加上筆錄與錄音錄影內容不符，黃惠玟對高虹安的有利證詞，也沒有記在筆錄上等。
不過，公訴檢察官認為，沒必要傳喚吳達偉、陳琬惠、葉維庭3人，因為他們並沒有參與零用金的過程；勘驗偵訊光碟不助於釐清，且全案爭點在於零用金是否能私用，若真要勘驗，直接勘驗記載錯誤的部分即可，想還原停止錄影的16分鐘，直接詰問王郁文就能釐清。檢方強調，中斷的16分鐘，其實是休庭。
檢察官廖彥鈞表示，依據最高法院的見解，檢察官偵訊時，並沒有禁止誘導，但禁止虛偽、錯覺誘導。法官聽完檢、辯雙方的論述，庭末諭知候核辦。