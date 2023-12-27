批綠營抹黑凱旋苑　侯友宜辦公室控告賴清德等誹謗、違反選罷法

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競辦也呼籲其他政治人物或名嘴負起社會責任，之後若再有不實或造假言論，傷害侯友宜及其家人聲譽，我們絕不姑息，一定都會提告。
針對外界質疑，今天早上競辦執行長金浦聰、副執行長謝振達及代表侯太太的陳律師都出面澄清，並備妥相關證據一一駁斥綠營不實指控，同時指出民進黨為了賴清德萬里的違建不斷的說謊，刻意抹黑侯友宜，替賴清德轉移外界批判的焦點。
針對林楚茵指，每年租金收入至少2000萬的侯家。競辦表示，這完全不是事實，大群管時期與文大簽約金1500萬，凱旋苑與新壽簽約金只有1150萬，繳稅之後，收入700多萬，何來的2000萬。
而民進黨的競選廣告更是惡劣，說侯友宜提出私校補助5萬學雜費，一方面調漲租金，一邊拿政府補助、一邊賺學生租金。事實是，租金完全沒有調漲，民進黨拿我們對學生居住正義的政策做不實連結，如此惡質抹黑的文宣，競辦一定會告到底。
段宜康在臉書除了誣指侯友宜說謊，還說「老公拿1500萬去買地，掌家庭開支的老婆竟然不知道，代表老公藏了至少1500萬的私房錢，老公雖然每年申報財產，但竟忘了還有塊地，這個家庭的問題可大了」等文字內容，不僅是捏造事實，更早已涉及誹謗，我們都一併提告。
民進黨至今還在捏造租金爆漲5倍？事實是，2018年文化大學當宿舍時，4人1間，每人每月3000元，1間1月合計12000元；2019年由新壽公司租下代管後，該公司制定價格，並反應管銷費用，根據市場機制定價，1間每月租金16000元。若與文大宿舍時期比較，根本沒有漲價5倍。
競辦表示，自2019年新壽公司租下代管後，租金價格始終一樣，從來沒有調漲過。
民進黨真的是不用奧步就不會選舉，為捍衛侯友宜及其家人之權益與名譽，競辦認為唯有提告，才能以正視聽。我們也再次呼籲賴清德出面面對自家違建的事實，為何老家未做財產申報，盡速把真相交代清楚，不要再逃避，閃躲。
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