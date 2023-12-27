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批綠營抹黑凱旋苑　侯友宜辦公室控告賴清德等誹謗、違反選罷法

▲侯辦副執行長謝政達下午在律師葉慶元陪同下到北檢對綠營人士惡意抹黑按鈴申告。（圖／侯辦提供）
▲侯辦副執行長謝政達下午在律師葉慶元陪同下到北檢對綠營人士惡意抹黑按鈴申告。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

針對民進黨今天(27日)質疑凱旋苑的記者會以及前立委段宜康臉書發文，內容完全不實，嚴重抹黑，侯友宜競選辦公室今（27）日下午對立委吳思瑤、林楚茵、前議員何博文、前立委段宜康提出違反「選罷法」，意圖使人不當選及誹謗之告訴。對於民進黨主席賴清德、秘書長許立明放任黨籍民代惡意造謠，提出不實指控，也對賴清德、許立明提出違反選罷法告訴。

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此外，根據掌握的資料，民進黨將補助各地方縣市黨部、縣市競總、立委候選人團隊、縣市議員，設置不實看板攻擊侯友宜，若真有如此骯髒奧步，他們也會一併蒐證提告，看到一面看板就告一次，不只是出資的提告，設立者也會提告。

競辦也呼籲其他政治人物或名嘴負起社會責任，之後若再有不實或造假言論，傷害侯友宜及其家人聲譽，我們絕不姑息，一定都會提告。

針對外界質疑，今天早上競辦執行長金浦聰、副執行長謝振達及代表侯太太的陳律師都出面澄清，並備妥相關證據一一駁斥綠營不實指控，同時指出民進黨為了賴清德萬里的違建不斷的說謊，刻意抹黑侯友宜，替賴清德轉移外界批判的焦點。

針對林楚茵指，每年租金收入至少2000萬的侯家。競辦表示，這完全不是事實，大群管時期與文大簽約金1500萬，凱旋苑與新壽簽約金只有1150萬，繳稅之後，收入700多萬，何來的2000萬。

而民進黨的競選廣告更是惡劣，說侯友宜提出私校補助5萬學雜費，一方面調漲租金，一邊拿政府補助、一邊賺學生租金。事實是，租金完全沒有調漲，民進黨拿我們對學生居住正義的政策做不實連結，如此惡質抹黑的文宣，競辦一定會告到底。

段宜康在臉書除了誣指侯友宜說謊，還說「老公拿1500萬去買地，掌家庭開支的老婆竟然不知道，代表老公藏了至少1500萬的私房錢，老公雖然每年申報財產，但竟忘了還有塊地，這個家庭的問題可大了」等文字內容，不僅是捏造事實，更早已涉及誹謗，我們都一併提告。

民進黨至今還在捏造租金爆漲5倍？事實是，2018年文化大學當宿舍時，4人1間，每人每月3000元，1間1月合計12000元；2019年由新壽公司租下代管後，該公司制定價格，並反應管銷費用，根據市場機制定價，1間每月租金16000元。若與文大宿舍時期比較，根本沒有漲價5倍。

競辦表示，自2019年新壽公司租下代管後，租金價格始終一樣，從來沒有調漲過。

民進黨真的是不用奧步就不會選舉，為捍衛侯友宜及其家人之權益與名譽，競辦認為唯有提告，才能以正視聽。我們也再次呼籲賴清德出面面對自家違建的事實，為何老家未做財產申報，盡速把真相交代清楚，不要再逃避，閃躲。

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