亞洲學生交流計畫高雄登場 國內外師生全英語探討人權議題
2023亞洲學生交流計畫（Asian Student Exchange Program，ASEP），於今(27)日在高雄中正高中開幕，睽違3年跨越疫情，於27日至28日以實體模式舉辦。今年齊聚來自日本、印尼、越南、菲律賓、韓國等國家與高雄在地大學及高國中學校，計70校共組55隊，逾700名國內外師生進行全英語專題發表。大會主題以「SDGs永續發展目標之各種人權促進之道」鼓勵學生以多元的視角瞭解跨國、跨文化的人權觀點與感受，並謀求更好的解方，過程學生運用雙語溝通、表達與攜手合作共創專題成果。
記者陳美嘉／高雄報導
自2000年起，高市府教育局定期舉辦大型國際文教論壇「亞洲學生交流計畫」。高市府教育局長謝文斌表示，高雄推動ASEP活動已屆24年，現場的外國貴賓、教師多年來持續支持活動並回訪高雄，這樣的情誼歷久彌新，即便之前適逢疫情期間也不曾中斷，學生互動喜悅、感動，都是活動最大的回饋與鼓舞！高雄將持續推動國際教育，同時並支持學校踴躍締結姊妹校，透過跨國合作模式加乘學習成果，讓高雄學子與世界做朋友。
今年活動規劃也結合學生文化表演，透過各國歌曲與舞蹈的展現，加深彼此文化的理解與認同。現場另結合高市5G新科技親師生推廣計畫，以VR虛擬實境頭盔體驗教育元宇宙平臺(EduVerse)，讓國際交流以更多元方式開展。全程活動將於活動官網線上直播。