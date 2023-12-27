李興文兒子大鬧IKEA成名！神隱桃園寺廟3年 「出家的話是福報」
李興文、劉曉憶加入三立八點檔《天道》卡司，聯手使壞當反派，今（27）日出席記者會，李興文的30歲兒子李堉睿大鬧IKEA轟動一時，他透露兒子近年在桃園寺廟服務，幫佛教師父翻譯，修行3年減低欲望，李興文說：「我不管他了，師父管他，我沒有逼他去，他跟著師父學智慧、多布施，已經不像以前心浮氣躁。」
記者羅凌筠／台北報導
大兒子1周回家1天，習佛頗有定性，被問到會不會就此出家？李興文說：「出家的話那是我們家的大福報，非常好的事，但是不是你想出家就出家，要經過很多關卡跟考驗。」他的小兒子也從美國返台灣定居，「小兒子不用我擔心，畢業後沒要我一毛錢。」
李興文在《天道》來自風水世家，懷著當年的仇恨接近江國賓、張銘杰、岳虹，表面上是溫文謙遜的老好人，一轉身卻是冷血無情，為達利己的目的不擇手段，甚至危害人命也在所不惜的魔王級人物，為了角色李興文特別蓄鬍，增加不少威嚴感。
而劉曉憶也是不可忽略的狠角色，劇中她從一個逃家少女飛上枝頭變鳳凰，與李興文的婚姻沒有愛情只有利益，從來就沒辦法交心，但只要她開口，李興文就會滿足她，她也看得很開，既然有錢供她揮霍，她就恣意過她的人生，對丈夫和婆婆，也沒什麼好顧忌，反正闖了禍，老公會替她收爛攤子。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁