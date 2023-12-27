台南市工務局辦年終記者會展成果「國家卓越建設獎」奪四金獎

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工務局強調，秉持市長黃偉哲區域均衡發展、打造科技鎮、提供市⺠舒適生活環境的施政理念，持續推動道路橋梁的闢建、改建，工務局指出，市長黃偉哲相當重視全齡共好、幸福宜居的施政目標，上任後積極推動新建特色公園及通學步道，其中特色公園規劃闢建45座，目前已完工20座，餘持續施工或規劃設計中，盼透過特色公園與遊戲場的建設，完善⺠眾休閒與親子同樂的多元遊憩，讓台南處處充滿歡樂的笑聲。通學步道的建設，在中央經費支持下，工務局持續完善學校周遭的通學環境，保障學生快快樂樂上學、平平安安回家的通學安全。
備受矚目的亞太國際棒球訓練中心，已陸續完成少棒主副球場各1座、2 座內野練習場、成棒副球場、室內外投打練習場，預計明年七月完工的成棒主球場，將可容納25000個觀眾席，亞太國際棒球訓練中心將為台南迎來台灣最新的國際級棒球場地，更是台南爭取國際級賽事最有力的後盾，也替臺南400，加入活力的新註解。
工務局表示，路平專案的道路養護及人行道與道路新闢，都積極用心的持續推動，希望透過各項建設設與環境的改善，落實市長黃偉哲一再強調「公共建設沒有完美的盡頭，沒有最好、只有更好!」力求達到幸福歡樂大台南的施政目標。