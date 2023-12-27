真用愛發電？江蘇公司不發薪改「用積分兌換」 網譏：騙子公司
中國一名女子近來應徵江蘇一家高科技公司，但在過程之中，她發現薪水的部分卻不是直接寫出薪資，而是列出「每月授予積分後，累積3000分兌換一個月工資」，讓這名女子困惑並上網詢問是否遇到了「奇葩公司」了，PO文曝光後引發網友熱烈討論。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合中媒報導，南京一名趙女士近日在社群平台上爆料，表示她應徵了江蘇一家高科技公司，面試過程當中發現該公司以「發積分代替薪水、3000積分折算為1個月工資」，當月不兌換的積分可以在之後累積倍數兌換，最高可以在第36個月以2.5倍兌換。讓她直呼「這老闆是讓員工真正的用愛發電上班吧」、「我說（積分制）不靠譜，不打算面試了，然後那老闆立馬說我簡歷不合格，破放太快了吧。」
對此，江蘇某機器人有限公司相關負責人向媒體記者坦承情況屬實，並表示「我們是新創公司。積分制度是公司獨創，員工來公司工作的前4個月左右是發積分不發工資，公司用積分計算工作量， 等到融資到位之後就補發工資。」
重慶捷恆律師事務所李力律師表示，「該公司以所謂積分代替工資的做法違反了勞動法的相關規定」，並指出這是嚴重侵犯勞工合法權益的行為，「如果該公司執行這樣的制度，勞動者可以向當地勞動監察部門投訴。如果公司拒不按時發放公司，勞動者可以被迫解除勞動合約並要求公司賠償，以維護自己的合法權益。」
蘇州市吳江區勞動保障監察大隊則表示，「若公司最終沒以人民幣形式發放工資，勞動者可以進行投訴和舉發。 」
在消息曝光之後，網路上也掀起了討論，有網友表示，「第35個月公司倒閉」、「我覺得也算創意，但大概率會拖欠工人的工資」、「騰訊遊戲抽獎在現實中實踐是吧」、「中國又開創新花樣割韭菜」、「基本上是騙子公司」。