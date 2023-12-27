台南市政建設不分黨派做伙拚 陳昆和邀郭國文公開辯論

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陳昆和指出，自己首創全國第一位將議員任內所爭取的建設與服務事項，撰寫成工作報告書，並於大北門議員選區內發放超過15000份，且可上網直接查證，郭國文陣營也在半年多前就已知悉此內容。陳昆和非常自信自己為大北門區與麻豆區所爭取的一些永續規劃藍圖的重要性，而郭國文與黃肇輝、陳秋宏、蔡蘇秋金等議員似乎不懂，也無心於曾文區與大北門區的整體永續發展，才會昧著良心誣指陳昆和擔任議員時沒有成績表現，合先說明。
陳昆和也就郭國文偕同各議員宣稱的所謂十項「政績」，逐一揭露真相如下：
1、郭國文所號稱「棕線捷運規劃行經麻豆」，而陳昆和所要求的是「縱向捷運線」列為優先建設，並且盡速闢建麻豆捷運站。
2、郭國文等人號稱「麻豆與善化間的跨曾文溪大橋，總共會勘3次」，請說明何時會勘、何時進行？
3、麻豆的新生東路延伸段，是陳昆和請益麻豆地方人士後率先提出的看法，從未抄襲他人。請問郭國文又是何時提出？何時會勘？
4、陳昆和提出「新市政中心」應設置於台灣首府大學原校地後，市府才急就章宣布有8個局處將遷至此辦公，顯然陳昆和不但沒有抄襲任何人，而且是引領議題的推動者。
5、郭國文上週才邀請交通部長視察隆田車站，就趕緊列做建設績效，而陳昆和所提出的「隆田、善化鐵路高架化，前後站相通」也是完整的規劃主張，不像郭國文老是「臨時抱佛腳」。
6、黃偉哲市長為拉抬郭國文選情，在選前喊出「大北門文化中心」即將建設。事實是陳昆和在2019年11月19日於市政總質詢中提出「全新闢建鹽分地帶文化中心」的說法。
7、郭國文宣稱爭取到「捷運深綠線」先期規畫經費，事實上卻只到善化站，陳昆和的主張則是「捷運跨過曾文溪，闢建麻豆捷運站」，此一議題再度證明，郭國文無心於溪北建設。
8、郭國文宣稱爭取善化火車站擴建，陳昆和從未反對，只是在議會中要求市府在「永康鐵路地下化」499億經費施作之前，應先建設工程預算才不到80億的兩座跨曾文溪大橋，以平衡溪北、溪南發展。
9.郭國文宣稱在善化、安定爭取到公托，陳昆和則認為「婦幼議題」為公共政策，任何人都可以討論主張，何來抄襲之說？
10、郭國文提出「南瀛天文館」整修已爭取到3千萬建設經費，陳昆和也直指此為「雞同鴨講」。陳昆和所主張的大內「南瀛天文館」一案，是蘇煥智縣長任內完善規劃的全面性建設，而不是郭國文沾沾自喜的一點修繕經費。
陳昆和也提到，如果郭國文真的有心，過去五年來就應該積極推動重大建設項目，不要到了選舉，才把地方議員陳秋宏等人所做的小型建設成果拿來湊數，硬當作是自己的政績！
第三屆市議員許又仁則提議，兩方應就市政議題公開辯論，以利選民明辨何人才是最適任的立法委員？因此，陳昆和就市政建設項目提出六大論題，要求郭國文公開回應。
陳昆和呼籲郭國文：雙方直接在善化慶安宮神明面前公開辯論，讓選民明辨，誰是第二選區立法委員的最佳人選！