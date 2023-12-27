新北土城司法園區公共工程動土 鄭文燦：開發送2處都市綠洲公園
新北市土城司法園區今（27）日辦理「區段徵收公共工程」祈福動土典禮，行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，行政院於2021年核定「土城司法園區整體開發興辦事業計畫」，除了規劃興建社會住宅、公園及停車場用地外，除了將邀請公民參與園區公園規劃外，另外，台北看守所現址也將規劃成為都市綠洲，等於贈送土城2處公園。
記者吳嘉億／新北報導
鄭文燦表示，感謝前立委盧嘉辰與現任立委吳琪銘長期在立法院爭取推動，還有在地議員與里長共同打拚，讓鄉親引頸期盼20餘年的工程終於在今日動工；指出土城司法園區除了規劃興建社會住宅、公園及停車場用地外，還兼具藝文展演、運動及遊憩休閒等多功能用途，形成具有水保、生態共融的新生活圈，堪稱土城的都市綠洲。
鄭文燦說到，另外位於土城中心地區的新北地方法院、新北地方檢察署、臺北看守所、臺北女子看守所等機關，未來遷移至司法園區後，希望以同樣方式活化台北看守所現址，讓居民參與規劃，變成都市綠洲、是「土城版的大安森林公園」，此計畫等於是贈送土城2座公園。
吳琪銘表示，未來原先看守所的用地，爭取要設立媲美大安森林公園一樣的土城特色公園，同時在司法園區內也爭取7.5公頃的森林親子特色公園，要在土城打造雙核心的公園，讓土城可以成為公園之都。