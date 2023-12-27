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新北土城司法園區公共工程動土　鄭文燦：開發送2處都市綠洲公園

▲鄭文燦（前排中）出席土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮，與來賓與相關單位合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲鄭文燦（前排中）出席土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮，與來賓與相關單位合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）

記者吳嘉億／新北報導

新北市土城司法園區今（27）日辦理「區段徵收公共工程」祈福動土典禮，行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，行政院於2021年核定「土城司法園區整體開發興辦事業計畫」，除了規劃興建社會住宅、公園及停車場用地外，除了將邀請公民參與園區公園規劃外，另外，台北看守所現址也將規劃成為都市綠洲，等於贈送土城2處公園。

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▲鄭文燦出席土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮並主持祈福儀式。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲鄭文燦出席土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮並主持祈福儀式。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
鄭文燦表示，感謝前立委盧嘉辰與現任立委吳琪銘長期在立法院爭取推動，還有在地議員與里長共同打拚，讓鄉親引頸期盼20餘年的工程終於在今日動工；指出土城司法園區除了規劃興建社會住宅、公園及停車場用地外，還兼具藝文展演、運動及遊憩休閒等多功能用途，形成具有水保、生態共融的新生活圈，堪稱土城的都市綠洲。

▲內政部辦理土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮。（圖 ／內政部土地重劃工程處提供）
▲內政部辦理土城司法園區區段徵收公共工程祈福動土典禮。（圖 ／內政部土地重劃工程處提供）
鄭文燦說到，另外位於土城中心地區的新北地方法院、新北地方檢察署、臺北看守所、臺北女子看守所等機關，未來遷移至司法園區後，希望以同樣方式活化台北看守所現址，讓居民參與規劃，變成都市綠洲、是「土城版的大安森林公園」，此計畫等於是贈送土城2座公園。

吳琪銘表示，未來原先看守所的用地，爭取要設立媲美大安森林公園一樣的土城特色公園，同時在司法園區內也爭取7.5公頃的森林親子特色公園，要在土城打造雙核心的公園，讓土城可以成為公園之都。

▲土城司法園區區段徵收公共工程區域圖。（圖 ／內政部土地重劃工程處提供）
▲土城司法園區區段徵收公共工程區域圖。（圖 ／內政部土地重劃工程處提供）

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