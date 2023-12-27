賴清德子弟兵打臉賴清德　侯辦：林俊憲證明凱旋苑租金是市場低價

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳亮賢表示，補貼申請條件為18歲以上(或未滿18歲已結婚)、40歲以下青年，家庭年所得未超過133萬，且平均每人每月所得未超過56000元者，此條件也適用現有承租者，補助金額單人房每月6400元，雙人房每月7000元，若是既有租客符合補助資格，也願意來補貼。而凱旋苑待2026年6月租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。
另對於任美鈴女士將以包租代管方式，把凱旋苑改為青年房舍或社宅，林俊憲卻再扭曲為侯友宜可用2萬租金送件申請，再以8折轉租給業者，由政府補貼租出去。吳亮賢表示，包租代管除了有租金水準區間表，還必須由政府評核，並非任意喊價、任意出租，若林俊憲說法可行，全國各地有空房者，豈不是都可自行訂價並直接申請作為社宅？這樣豈不是全國空房都可變為社宅？若是如此，蔡英文政府的8年20萬戶社宅政策為何還會跳票？林俊憲身為立委，相關發言不僅連基本法治觀念都沒有，也搞不懂政府政策，素質奇差。
此外，民進黨發言人張志豪再稱又昱公司跟文化大學所訂租約，租金年漲5%，短短幾年每年會有高達兩千萬的租金收入，吳亮賢表示，競辦今早已清楚說明，又昱公司原先與文化大學是以一年2000萬的租金簽約，但文大擔心簽約後會不會住不滿，因此要求調降成1500萬租金，並協定每一年雙方擁有2個可以轉換合約的條件，一個就是漲5%，或者是提前解約。張志豪一再跳針的發言，除了理解力低落，更是持續罔顧事實造謠，若不知悔改，難以迴避法律責任。
吳亮賢強調，任美鈴在結婚前就從其父親繼承部分凱旋苑的土地，依據民法第1017條規定，夫妻財產獨立，因此從娘家繼承而來的土地，乃至之後，由娘家出資所蓋的凱旋苑，都是任美鈴女士的財產，不屬於侯友宜。但民進黨為了選舉，無視基本事實，刻意抹黑侯友宜及其家人，就是為了轉移賴清德老家違建「賴皮寮」的焦點，而對於賴清德縱容指使，下令民進黨人士惡質抹黑，侯競辦也已依法提告。
吳亮賢表示，民進黨窮盡全力抹黑侯友宜家人的合法資產，更加證明在侯友宜43年的公務生涯，賴清德跟民進黨已找不到污點攻擊，只能拿一棟不屬於侯友宜，且完全合法的房子，進行造謠及抹黑。反觀賴清德，當年在南鐵東移案，強迫數百戶民眾、弱勢、長者搬離居住數十年的家園，甚至許多長者因此抑鬱而終，賴清德公然對民眾下毒手，卻放任自己的老家違建成為「賴皮寮」，一副「賴著不拆，不然你想怎樣」的傲慢嘴臉。侯友宜跟賴清德比較，就是合法跟非法的差異，嚴於律己跟目無法紀的天壤之別，賴清德無論牽拖多少不相干的合法人事物，都無法改變自身違法的事實。
更多「2024大選」相關新聞。