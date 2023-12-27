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聲請勘驗光碟！檢察官認為將耗費2年多　高虹安駁斥：絕對不會

▲新竹市長高虹安為了立委助理費案，前往台北地院開庭 （圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲新竹市長高虹安為了立委助理費案，前往台北地院開庭 （圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安被控涉嫌詐領立委助理酬金，台北地院今（27）日再開庭。高虹安向法官聲請勘驗偵訊光碟，但檢察官認為沒必要，勘驗時間就要拖到2年半至3年。對此，高虹安受訪時表示，那完全是錯誤的，絕對不會用到3年這麼久，開庭時有特別跟法官澄清。

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高虹安受訪表示，今天開庭主要還是準備程序，就勘驗部分，律師有提出聲請，理由是，在拿到相關錄音錄影，發現助理們在北檢偵訊階段，有16分鐘的錄音錄影被中斷，筆錄上完全看不到相關記載，依據《刑事訴訟法》應該要全程錄音錄影，此部分明顯違反《刑事訴訟法》保障雙方權益的問題，認為此為爭點，所以特別提出。

另還有被告在偵查階段的證詞，沒有被記錄在筆錄中，其中有包含有利於她本人的證詞，所以也想聲請勘驗，在法院中將有利證詞補記到筆記中，我們也不理解為何這麼多偵查內容沒有被紀錄到筆錄內，其中有2位助理分別有20分鐘跟長達40分鐘的訊問都沒記載。

對於檢方質疑，勘驗偵訊光碟就要花費2年半的時間，高虹安表示，那完全是檢方誤解，我們在聲請書狀中有特別標記要勘驗幾分幾秒到幾分幾秒的時間，絕對在合理的狀況下，不懂檢方為何要把書狀內容誤會成故意要看三年這麼久。

▲ 新竹市長高虹安（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲ 新竹市長高虹安（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

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