職場薪女力／「股王製造機」王雪紅　不看一時成敗、拚氣長

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現年65歲的王雪紅，為台塑集團創辦人王永慶與二房楊嬌所生的三女，篤信基督教，丈夫為威盛董事長陳文琦。其實很少人知道，王雪紅年少時曾立志要成為音樂家，後來在加州大學伯克利分校音樂系上了短短幾周的課，因為認為「自己沒有天分」便毅然決然轉學經濟系，並畢業於美國柏克萊加州大學經濟學碩士班。
王雪紅回憶那段在國外唸書的日子，父親立下特殊的規定，就是必須寫家書，包括連生活費與零用金也必須「報告」如何花用，而父親透過書信了解子女在國外求學的狀況，也常常將自己企業經營管理的理念，親手一字一句書寫給孩子，無形當中也淺移默化、形塑了孩子們企業經營的雛型。她回憶，「長大後會把他（父親王永慶）的信反覆拿出來看，每讀一次就有不同的收穫」。
不過，叛逆的王雪紅並沒有接受父親的安排到台塑集團工作，反而進入姊姊王雪齡的大眾電腦集團，一腳踏進男人為多數的IT產業。因緣際會下買下由未來夫婿陳文琦創立的美國VIA公司，雖然頂著「經營之神」女兒頭銜，但她沒跟父親要一毛錢，而是由母親用抵押房子貸款的500萬創業，也就是後來的威盛電子。
王雪紅打造威盛、宏達電2股王 卻也跟著雙雙跌落神壇
身為經營之神王永慶的女兒，王雪紅曾有「股王製造機」的稱號，她所創立的威盛曾成功挑戰英特爾，拿下全球市占率一半，有「台灣英特爾」稱號，當時市值高達1兆8千多億，也讓威盛股價在2000年登上股王來到629元。
隨後1997年，王雪紅與周永明、卓火土創立宏達電（HTC），早期雖然專注於代工，但與微軟、Google等知名大廠合作，推出自有品牌手機，在微軟手機平台市占率上一度高達80%，宏達電也在5年內股價2度站上千元，一度來到天價1300元，成為新股王紅極一時。
《華爾街日報》曾評王雪紅為2005年度「全球最值得關注的 50位商界女性」；2006年總身價高達700億新台幣，成為亞洲女首富；2011年更獲選全球百大最具影響力女性排行榜第20位，因此當時還流行一個有趣諺語「生子當如張忠謀、生女當如王雪紅」。
只是，王雪紅前所未有打造兩個股王威盛與宏達電，卻也讓威盛與宏達電雙雙從雲端跌落谷底。網路泡沫、市場競爭激烈、品管有問題，甚至是政治立場，都讓公司股價斷崖式墜落，威盛甚至跌到僅剩個位數、虧損連連，「雪姨」被小股東罵得狗血淋頭更是每年股東會上常見的戲碼，一時間王雪紅躍上新聞版面全都是負面消息。
遵循王永慶！追根究柢、誠實面對錯誤 王雪紅不認輸比氣長
有人說是王雪紅的個性成就她也害了她，不同於父親嚴謹的個性，她爽朗樂觀、待人親切有禮，平常的她雖低調，但從每年聖誕節都會與集團員工們同樂看得出來她很溫暖，因此在男性為多的IT創業路上結交許多志同道合的朋友，部屬們也願意為公司打拼，但她也被批評因為太過於信任與授權專業經理人，以至於讓宏達電錯失了幾個發展的絕佳機會。
王雪紅曾說過，「父親最常告訴她的就是：要怎樣做人處世，要怎樣追根究柢。不懂的事要去追根究柢，改正錯誤的機會就比較大，且要有耐心。」她認為有問題，就誠實去面對，也只有謙卑，才會看到自己的弱點，有困難是一個人成熟磨練的機會。
也因此，兩度創造股王、又兩度跌落神壇的王雪紅並沒有被打倒，宏達電近幾年鎖定VR、AR做為公司營運新動能，希望打造生態系商業模式。搭上AI浪潮，王雪紅也在日前出席自家聖誕活動時表示，看好未來晶片都會加入 AI功能，並搭載在各種裝置，包括 AR、VR、手機等穿戴裝置等，並預估2024年營運會比2023年好。
至於威盛近幾年積極轉型，由晶片組設計公司轉型成嵌入式系統及方案供應商，全力迎向AI時代，積極搶攻車用市場成績顯現，華麗轉身獲得市場認同，使曾是5元水餃股的威盛，股價已來到156.5元。「做生意看的不是一時成敗得失，而是比誰的氣長！」王雪紅不肯認輸的個性，是否朝對的方向走，就讓時間來證明。