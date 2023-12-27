新台幣躍最強亞幣！日圓換匯現0.21字頭 換5萬賺1張東京迪士尼票
在外資歸隊及出口商年底拋匯需求推升下，新台幣兌美元一舉升破31元，終場收30.88元，強升1.85角，單日升幅達0.6%，躍居最強亞幣。相較之下，日圓兌美元還貶值了0.32%，一度逼近143價位，日圓兌新台幣換匯價也重返「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價收0.2199元，也讓哈日族開心起來。若與7月28日換匯高點0.2282元相較，換新台幣5萬元，現在可多換8270日圓現鈔，等於省下1張日本東京迪士尼平日門票錢，或多吃8碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
在2023年封關前，外資大舉回流，另上月底出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今日開盤不久，就升破31元整數關卡，一度衝上30.862元，強升2.03角，創下6月21日以來新高。若以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，央行統計，美元指數單日跌0.15%，日圓也貶值0.32%，其他貨幣包括歐元、韓元、星幣、人民幣、越南盾雖然都升值，但升幅最大也只有歐元升0.18%，韓元則小升0.02%，星幣升0.1%，越南盾升0.04%，人民幣升0.01%，新台幣單日則升了0.6%，榮登最強亞幣。
也由於新台幣大升、日圓回貶，使得日圓兌新台幣換匯價也重返「0.21字頭」尤其最新正值跨年不少人打算出國玩，看到日圓換匯價變便宜了，打算再搶買一波。根據台銀今日日圓現鈔賣出價，一度來到0.2198元，下午4點收在0.2199元。若以換新台幣5萬元來說，與7月28日高點0.2282元相較，當時只能換到21萬9106日圓現鈔，現在可以換到22萬7376日幣，等於可多換到8270日圓現鈔，省下1張日本東京迪士尼平日門票錢，或可多吃8碗拉麵。