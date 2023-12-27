熱愛生命基金會獲選藝術亮點 展現AR畫作導覽新體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於一般作品展覽，基金會絕大多數的創作，都是孩子藝術療癒下的成果，凡星孩子們的每一幅畫背後，皆有屬於他們的故事。基金會徐社工表示，透過每週六的藝術課程洗禮，長期觀察下，從孩子們的創作色調即可發現，他們的內心從黑白轉為彩色，心靈也漸漸茁壯且有好的變化。如今，成果不再受限於數位美術館線上展出，「藝術亮點」的空間應用，不僅能與社會大眾一起分享這件美事，另一部分也提升了孩子的創作動力及自信心。
秉著藝術亮點的精神「藝術與產業相結合」，開幕茶會當日，基金會方嘉綺執行長親自展示美術畫作與AR技術的操作，讓與會來賓體驗藉由AR科技，更深入感受作品的精彩與生動。活動中，孩子們也化身小小導覽員，親自教導民眾操作AR，觀賞自己作品，聽到民眾讚聲，欣喜掩不住。
熱愛生命文教基金會「凡星計畫」以培育孩子第二專長為主軸，分為技能及職能訓練，其中藝術療育課程的已服務5年，從2021年數位美術館成立到今年度藝術亮點開幕，基金會方執行長嘉綺強調，「當中我們不斷求新求變，明年度也將推動『行動數位美術館』，讓數位美學教育前進偏鄉，培育凡星美術班孩子成為種子小老師，說明自己的創作過程與示範AR體驗，提升偏鄉孩童美學與數位應用的體感經驗。透過基金會幫助孩子，孩子前進偏鄉回饋，相信最終藝術療癒課程也可以是善的循環」。
位於朝馬五街的財團法人熱愛生命文教基金會，結合社會關懷精神及數位美術館特色，今年通過評選，成為台中市藝術亮點之一，今天舉辦開幕茶會，邀請來賓觀賞基金會孩子動感舞蹈及音樂演出，也設有「AR畫作導覽」體驗，由孩子透過AR科技，親自示範導覽自己的創作，讓來賓共享藝術饗宴。
台中市政府文化局透過藝術亮點認證與輔導，鼓勵民間單位加入藝文聯盟，舉辦藝文活動，希望讓市民無論何時何地都有機會與藝術不期而遇，讓藝術走入民眾生活。財團法人熱愛生命文教基金會今年獲審通過，未來將啟動策畫藝文展演、講座等相關推廣活動，傳揚藝術的同時，也讓更多人了解基金會精神，進而看見會內孩童的藝術創作！
有別於一般作品展覽，基金會絕大多數的創作，都是孩子藝術療癒下的成果，凡星孩子們的每一幅畫背後，皆有屬於他們的故事。基金會徐社工表示，透過每週六的藝術課程洗禮，長期觀察下，從孩子們的創作色調即可發現，他們的內心從黑白轉為彩色，心靈也漸漸茁壯且有好的變化。如今，成果不再受限於數位美術館線上展出，「藝術亮點」的空間應用，不僅能與社會大眾一起分享這件美事，另一部分也提升了孩子的創作動力及自信心。
秉著藝術亮點的精神「藝術與產業相結合」，開幕茶會當日，基金會方嘉綺執行長親自展示美術畫作與AR技術的操作，讓與會來賓體驗藉由AR科技，更深入感受作品的精彩與生動。活動中，孩子們也化身小小導覽員，親自教導民眾操作AR，觀賞自己作品，聽到民眾讚聲，欣喜掩不住。
熱愛生命文教基金會「凡星計畫」以培育孩子第二專長為主軸，分為技能及職能訓練，其中藝術療育課程的已服務5年，從2021年數位美術館成立到今年度藝術亮點開幕，基金會方執行長嘉綺強調，「當中我們不斷求新求變，明年度也將推動『行動數位美術館』，讓數位美學教育前進偏鄉，培育凡星美術班孩子成為種子小老師，說明自己的創作過程與示範AR體驗，提升偏鄉孩童美學與數位應用的體感經驗。透過基金會幫助孩子，孩子前進偏鄉回饋，相信最終藝術療癒課程也可以是善的循環」。