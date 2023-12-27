▲Kia EV9 預售突破 300 台，12 / 27 - 1 / 2 移師台北 101 展演！

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The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV以三大產品DNA為產品核心打造，分別為「Edge Design前瞻格局」、「Freedom Premium尊榮隨心」、「Green Innovation綠能革新」。秉持著「Green Innovation綠能革新」的設計理念，The Kia EV9採用E-GMP電動全球模組化平台，擁有令人驚豔的超高速快充科技，具備800V的強大優勢，10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現；並搭載多段動能再生制動系統，可提供不同程度的動力回收，對應GT-line版本最大馬力輸出達385ps，最大扭力輸出可達71.4kg-m，帶來性能與綠能兼具的動態表現。此外，The Kia EV9同時也支援V2L車內與車外電器電源分享功能，可供電予其他設備，在旅遊生活等面向提供多樣化的便利應用，創造不僅是移動工具，更是能源分享移動好夥伴。
經由「Bold大膽」設計理念出發，The Kia EV9 GT-line採用全球首創的數位光柵，並以Star Map日行燈的星圖設計概念，透過簡單俐落的線條，創造寬廣的視覺感受。The Kia EV9搭載指紋辨識系統，能夠依據車主最近一次下車時的車內座椅、空調、語言等多項設定自動記憶，並於上車時自動恢復原先設定，為車主打造專屬尊榮感受。創新的電子數位後視鏡套件，搭配紅、黃輔助線，讓駕駛能夠以更輕鬆簡單判斷車輛距離，提供清晰的車輛後方視野。除了多項貼心科技配備，還擁有Meridian & Sounds in Nature Meridian音效與10種自然之聲，讓車主能夠擁有一流享受，此外全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，在享受之餘也能夠更放心的行駛。
The Kia EV9深獲前瞻準車主的喜愛，預售至今更已突破300張訂單，於臺中國家歌劇院首演的「The Kia EV9膽識‧勇創未來」首站更是獲得車迷朋友的熱愛！全台巡演第二站自12月27日(三)至113年1月2日(二)，移師台北101辦公大樓1樓-松智大廳Green Corner展演，現場不僅有The Kia EV9靜態展示，另還規劃「10 Must Have Sustainable Items」專屬展覽區，以The Kia EV9車艙採用的永續材質為設計核心，傳達Kia致力落實永續未來的決心，讓車迷朋友們能夠親身體驗The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV的獨特魅力。而「The Kia EV9膽識‧勇創未來」第三站將自1月9日(二)至1月11日(四)，前往高雄流行音樂中心鯨魚堤岸的「後台Backstage Live」。歡迎所有喜愛Kia的朋友們親臨現場鑑賞並體驗The Kia EV9的專屬魅力以及「Movement that inspires移動‧啟發人心」的品牌精神。