▲Luxgen n7 公布 24 年式陣列售價，入門款 109.9 萬元起！

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全新的LUXGEN體驗中心今天也搶先公開，包括台北、台中、台南等，將在2024年1月6日起開幕，桃園、高雄也將在第一季陸續啟用。除了是未來新世代純電產品的展示空間，也是LuxClub會員專屬的社交場域：挑高明亮的室內格局，在空間感上十分遼闊，整面落地窗的大面積採光搭配室內裝潢以白色系與木質風部件陳設，呼應品牌「純粹亮點·無限可能」的核心精神，最重要的是讓人無法忽視的200吋多功能視聽牆，使全新的體驗中心簡約中又帶有科技感，希望帶給消費者不同於過往汽車展間印象，擁有煥然一新的體驗感受。除了硬體全面升級，從靜態體驗、場景式動態試乘體驗、科技技術體驗區，再到專為車主舉辦的新世代純電休旅生活的互動區，將不定期為大家安排專家與名人講座，一切用心、細心與創新，都只為讓台灣消費者在新能源時代能擁有更精緻、無壓力的高品質購車旅程。LUXGEN全台體驗中心將於1月6日起舉行預購會員限定的封館賞車活動，並於今日(12/27)下午 15:00起開放預約，預購會員將可依預購序號，批次進行預約，後續將視預購會員體驗進度，再開放尚未預購之純電代言人、純電夥伴預約。
LUXGEN n7全新售價109.9萬起，是國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型SUV，擁有2,920mm軸距優勢的寬敞車室空間、標配數位科技座艙- 15.6吋中控螢幕和12.3吋數位儀錶、智慧駕駛輔助功能-ADAS Lv.2+、車聯網、OTA(Over the Air雲端更新服務)應用生態、完整的充電生態圈布局等獨特亮點。由於市場反應熱烈，為了提升服務體驗，LUXGEN將優先提供n⁷預購會員專屬服務與最優惠的價格，並視原物料價格波動與市場策略動態調整產品價格。建議對LUXGEN新能源車款有興趣的消費者，可先至官網註冊成為LuxClub會員，優先取得最新產品消息及活動預告，把握下次優先預購LUXGEN新能源產品的機會。2023/12/28-2024/1/1的台北新車暨新能源車特展，LUXGEN展區也為純電會員準備了官網預約快速通關服務與精美小禮，讓純電會員與家人們可以搶先一般大眾體驗n⁷的美好。新世代的LUXGEN將透過電子商務服務平台持續串聯、整合新能源車主所需要的周邊服務，豐富會員應用生態系，不定期推出「會員優先」的尊榮服務禮遇。邀請大家一同邁向純電未來，創造出專屬於自己的純淨生活的無限可能！