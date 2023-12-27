▲yoxi 推「國際旅客叫車」與「接機服務」功能

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慶祝「接機服務」上線，yoxi也提供了專屬搭車金，不論前往或離開機場皆有最高折抵兩百元的搭車金。前往機場的乘客可於yoxi App內輸入優惠碼【出國有喜】可獲得最高折抵100元的搭車金。（注意事項1）。而離開機場的旅客，只要使用yoxi App內預約「接機服務」並完成搭乘，即可獲得總共200元的搭車金（注意事項2）。
據交通部統計，今年來臺旅客數由一月的25萬/月增加到62萬/月人次。看準觀光移動需求，yoxi希望展現親切溫暖的待客之道，為來臺旅客提供優質的乘車服務。即日起旅客可於韓國最大叫車平台之一的「Kakao T」及會員眾多的「支付寶Alipay」、「微信WeChat」等三個平台點選海外叫車，就可享有yoxi的接駁服務。操作過程快速便捷，省去原先下載、註冊的過程，讓國際友人即使在不熟悉的陌生街道依然能以熟悉的方式輕鬆出行。而yoxi也是目前唯一與上述國際平台合作的台灣叫車品牌 ，足以展現積極拓展新服務形態的雄心。
此外，在多元計程車的服務上，yoxi也更進一步的布局，除原有的北北基、桃園、高雄地區外，現在也正式在台中登場，yoxi也為會員們準備了專屬的7折【台中多元限時禮】（注意事項3），讓大家在台中有搭車需求時，選擇再加一！