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全台最早淡水跨年煙火周日登場　新北捷運跨年夜42小時營運不打烊

▲淡海輕軌漁人碼頭站煙火疏運人潮。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲淡海輕軌漁人碼頭站煙火疏運人潮。（圖 ／新北捷運公司提供）

記者吳嘉億／新北報導

2024跨年即將到來，全台最早施放跨年花火的新北「淡水1314跨河煙火秀」，除了將在12月31日20時24分施放13分14秒、高達2萬發的煙火秀，淡海輕軌將通宵營運，連續42小時不打烊，包含新北捷運公司轄下的安坑輕軌及環狀線也都持續42小時營運服務，服務市民參與跨年活動需求。

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▲民眾可搭乘淡海輕軌前往觀賞煙火。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲民眾可搭乘淡海輕軌前往觀賞煙火。（圖 ／新北捷運公司提供）
新北捷運公司表示，為因應今年跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

另外日前才剛與同樣擁有「幸福站」站名的日本球磨川鐵道株式會社結盟，新北捷運公司發現，在環狀線的幸福站，以往在元旦新年期間，進出站旅次比起平日略增1至2成，許多民眾希望以幸福站的站名喻意，到幸福站踩點打卡，意喻能「邁向幸福」，所以本次也與鄰近環狀線頭前庄站的新莊保元宮合作，推出「領取幸福」活動，只要於12月31日跨年夜晚間10時後，憑搭乘環狀線的電子票證至環狀線幸福站供站務人員確認搭乘紀錄，就可以領取由新莊保元宮「茄苳腳月老」加持的「月老紅線」一條，希望保佑領取到的民眾能夠幸福年年。

新北捷運公司提醒旅客，淡水煙火期間將進行交通管制，建議搭乘輕軌等大眾運輸工具前往，淡海輕軌全線各站皆有多元行動支付，民眾可多加利用。

▲新莊保元宮幸福紅線在幸福站可供免費領取。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲新莊保元宮幸福紅線在幸福站可供免費領取。（圖 ／新北捷運公司提供）

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