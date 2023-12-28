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俄羅斯警告日本　勿提供愛國者防空系統給烏克蘭

▲俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)。(圖：X平台@mfa_russia)
▲俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)。(圖：X平台@mfa_russia)

中央廣播電臺

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)今天(27日)表示，日本若向烏克蘭提供愛國者防空系統(Patriot air defence systems)，將對俄日關係產生「嚴重後果」。

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自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科和東京之間原本已經困難的關係急遽惡化。日本與西方盟友一起對俄羅斯實施全面經濟制裁。

日本上週表示，在修改武器出口準則後，準備向美國出口日本本土製造的愛國者防空飛彈，這是東京9年來首次對此類出口限制進行重大改革。

儘管在出口管制更新後，東京仍不被允許向交戰國家運送武器，但這可能會間接使正在抗擊入侵俄軍的烏克蘭受益，因為這將使美國有額外的能力向基輔提供軍事援助。

沙卡洛娃在每週簡報中表示，「日本方面失去了對武器的控制，華盛頓現在可以利用這些武器為所欲為。」

「不能排除愛國者飛彈最終將進入烏克蘭。」

她說，這種情況將「被解讀為針對俄羅斯的明確敵對行動，並將在雙邊關係中為日本帶來嚴重後果」。

本月稍早，日本和南韓都曾派遣戰機緊急升空，應對中國和俄羅斯戰機在其領土附近的聯合飛行任務。

由於涉及一系列太平洋島嶼的長期領土爭端，俄羅斯和日本之間沒有締結正式終結二次世界大戰敵對行動的條約。

早在烏克蘭衝突前，東京就已經抱怨，俄羅斯在這些島嶼增加軍事部署，這些島嶼是蘇聯在二戰結束時從日本手中所奪取。

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