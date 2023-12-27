非首例！將來銀行結盟兆豐銀發聯名卡　11%回饋、分期0利率自由選

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兆豐銀行與將來銀行合作發行的聯名卡，目標瞄準熱愛數位存款客戶的潛在商機，並讓持卡人可以自已決定每一筆消費想要的優惠模式，喜歡一次付清的人最高可在外送、影音、遊戲及租車平台獲得最高11%現金回饋，拿滿最高可獲1200元；喜歡分期付款的只要單筆刷滿3千元，就可自由選擇該筆消費想分3、6、9、甚至最高11期，全都0利率0手續費，讓卡友每筆消費都能自己做主。
兆豐銀行消金事業群副總陳建中表示，這張聯名卡，不僅可讓這些平均年齡才35歲的將來數存戶享有信用卡遞延付款的特性，透過帳戶自扣，最高還可獲得980元的超商現金抵用券，為慶祝新卡上市，新戶首次辦卡30天內刷滿3千元，還能獲得市價千元的機能雙肩包，相當於輕鬆就能賺進1980元，希望能吸引年輕人青睞，達成普惠金融的目標，也讓更多數存戶與銀行有更密切的往來。
將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路6大殷實企業合資籌建，成立以來憑藉金融與科技專業、摒棄傳統思維，透過虛實整合打破平台藩籬，提供給客戶更完善的服務體驗，這次與兆豐銀行聯袂發行信用卡，便是虛實整合的重要里程碑。將來銀行總經理許柏林表示，這次聯名卡特色就是讓客戶享受到前所未有的自主與優惠，在股東支持及全行同仁戮力下，未來也將持續朝擴大銀行資產規模、深化健全體質及提升獲利的目標前進，期望小鯰魚茁壯後能對整體產業發揮正面影響。
其實，不只將來銀行結盟銀行推聯名信用卡，早在今年7月LINE Bank也推出聯名信用卡，同樣也不是自己發卡，而是結盟渣打銀行及聯邦銀行，由2家銀行來發卡，當時強調免登錄、不用搶名額，享有國內消費刷卡2%、海外消費不限國家刷卡3%，繳保費也享1%回饋，而且都是「現金回饋無上限」，其中聯邦銀行更再祭指定網購回饋最高5%，渣打銀行則推單筆滿千不限次數、6期0利率的消費分期方案。
不過，金融機構由銀行代發信用卡也非第一次，聯邦銀行就曾幫全國農業金庫發行農金卡，也有發行淡水第二信用合作社聯名卡，另外新光銀行也有發行信用合作社聯名卡。