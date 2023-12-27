公共工程獲肯定 新北瓦磘溝及藤寮坑溝獲工程環境與美化獎
中國土木水利工程學會日前舉辦「2023年工程環境與美化獎」，新北市以「新北市瓦磘溝渠底改善工程」及「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」，榮獲工程生態與環境類優等，於今（27）日在市府市政會議前獻獎，表彰市府對營造市區排水良好生態環境的豐碩成果。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，「新北市瓦磘溝渠底改善工程」為改善沿岸居民的生活品質和河流區域的生態環境，透過修建子溝調整渠底坡度，藉以增加水流速度，減少污泥淤積；另利用淺層拌合工法固化既有底泥，改善既有底泥產生惡臭情形，且為營造生態水域，加入「水生態」元素等概念，採用多項自然工法，達到節能減碳效益並增加生物棲息空間，同時串聯綠帶、增加綠覆率，讓生物棲地空間得以存續。
宋德仁說，另「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」則以延續「水生態」元素等概念融入環境營造，將既有三面光渠道變身為植生豐富的水域空間，並推動人車分流的陸域人本環境，打造適合各年齡層享受悠活氛圍的河川環境，有別以往河川整治，為河段重現生命力。
新北市政府水利局說明，面對極端氣候影響與都市人口成長需求上，新北市以「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水建設思維，投入水利治理帶動城市升級；其中「水生態」元素的加入，讓工程不再只是工程，而是打造為人與動植物共榮共存的近自然河川，營造生態與人文間的和諧，瓦磘溝及藤寮坑溝整治工程能獲獎即為最佳寫照。