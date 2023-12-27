俄羅斯男救助野外流浪小狗！養一養竟變「大灰狼」 最新近況曝光
在俄羅斯真的什麼事都有可能發生！一位家住俄羅斯聖彼得堡的男子安德魯（Andrey Musienko），過去家中就飼養了許多雪橇犬，常常會帶著狗狗外出訓練，某天突然在野外看見一隻黑嚕嚕的「小狗」，沒想到養著養著竟然變成大灰狼，幾年過去後，他們的現況也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
安德魯（Andrey Musienko）在2016年的某天，帶著家裡的一種雪橇犬前往郊外散步，沒想到走到半途時，狗群突然出現騷動，當安德魯靠近一看時，竟然是一隻黑嚕嚕的小流浪狗，獨自待在冰天雪地的郊外。
見此情況，安德魯也無法放心讓這個小傢伙獨自待在荒涼的雪地之中，於是將牠帶回家照顧，並取名「Akela」。而在安德魯與狗狗們的悉心照顧之下，Akela這個黑嚕嚕的小傢伙也暴風式成長，回家才過4個月，體型就已經比肩其他成年雪橇犬了。
這也安德魯產生了不對勁的感覺，果然又過了個月，Akela的提醒已經比其他雪橇犬要大上兩倍，這是安德魯沒遇過的情況，因此帶著Akela前往當地動物專家那裏檢查，結果發現這個黑嚕嚕的傢伙並不是雪橇犬，而是灰狼。
不過真相揭露後，安德魯仍然將Akela視為家人，並改變餵食方式，改以生肉當作Akela主食，而Akela也因為從小在人與狗的環境中生長，因此就算牠體型超巨大，但在面對主人安德魯以及其他狗哥哥時，內心依舊是那個小小狗。
目前6歲多的Akela，已是一隻青壯年期的灰狼，安德魯也時常更新IG，照片中仍能看到牠英挺的身姿。