綠島漂來油污染黑北海岸 新北動員上百人力、清運1400斤油污資材
自本月4日起，新北市陸續接獲民眾通報位於北部海岸的貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台、瑞芳區鼻頭角公園、金山區中角灣沿海等地，疑似遭日前發生在台東綠島海邊的不明重油污染，衍生油汙漂流從台灣東部流往東北部，派遣各單位超過上百名人力協助，清運約1,415公斤吸附油污的清理資材及廢棄物，目前仍持續執行民眾通報案件，並同步採取措施防止油污擴散，降低對海洋環境的危害。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局長程大維表示，專家研判近期北海岸所發現的油污為本月3日台東綠島海邊受不明重油污染之衍生事件，目前除新北外、台東、宜蘭、基隆潮境沿岸亦受到影響；至今共動員應變隊58人、岸巡隊32人及清潔隊員、漁會漁民及志工隊等超過上百名人力協助，並清運約1,415公斤吸附油污的清理資材及廢棄物，昨日上午再度獲報香蘭地區海蝕平台上仍有油污情形，也連續兩日派員前往清理，現場也有熱心民眾特地前來協助。
新北市政府環保局指出，若民眾有意加入協助清理行列，考量人身安全，建議以貢寮區香蘭地區為主；清理資材如吸油棉可至「不一樣的石花凍」店家領用，盛裝油污垃圾的環境維護袋可至「卯澳小吃」或貢寮區清潔隊登記領用；提醒民眾，事前請務必先與店家及清潔隊聯繫約定領取時間，以免撲空。
新北市政府環保局呼籲，由於該油污仍可能受洋流影響漂至新北市沿海周邊，民眾若第一時間發現岸際有油污情形，可撥打1999市政服務專線通報，或向所在地清潔隊、各區漁會、漁業處或環保局反應，將立即派專業應變隊前往處理。