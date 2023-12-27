李善均家屬不驗屍不公開遺書　半個演藝圈都去靈堂上香送最後一程

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生日：1975/3/2（享年48歲）學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》代表作：電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》