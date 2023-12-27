快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均家屬不驗屍不公開遺書　半個演藝圈都去靈堂上香送最後一程

▲李善均的遺體不會解剖驗屍，遺書確定不公開。（圖／翻攝KBS News YouTube）
▲李善均的遺體不會解剖驗屍，遺書確定不公開。（圖／翻攝KBS News YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓演員李善均今（27）日證實過世，享年48歲，靈堂設於首爾大學醫院殯儀館3樓1號室，確定29日出殯，墓地則在全羅北道扶安郡。警方表示將依照家屬要求，不會進行解剖驗屍，也不會公開遺書內容。晚間，李善均的好友劉在明、宋英奎、崔德文、薛景求、趙震雄、許光漢、曹政奭、李滄東、柳俊烈、柳演錫、李元錫導演陸續到靈堂上香，送他最後一程。

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▲韓國演員李善均捲入染毒事件，接連扯出外遇、跟小三一起呼麻，形象大受影響，今（27）日驚傳在車內輕生身亡，享年48歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲李善均生前捲入染毒事件，接連扯出外遇、跟小三一起呼麻，形象大受影響，今（27）日在車內輕生身亡，享年48歲。（圖／美聯社／達志影像）
李善均的靈堂於下午4點左右設置在首爾大學醫院殯儀館3樓1號室，他確定於29日午夜出殯，約莫晚間6點開始，陸續有演藝圈好友到場致意，包含劉在明、宋英奎、崔德文、薛景求、趙震雄、許光漢、曹政奭、李滄東、柳俊烈、柳演錫等，根據報導指出，趙震雄因為大受打擊，進靈堂時需要有人攙扶入內。

李善均的經紀公司表示，葬禮將低調舉行，謝絕媒體採訪拍攝，報導也指出靈堂外戒備森嚴，除了殯儀館的工作人員，外圍則有多位警衛、保全駐守。

警方表示，雖然李善均生前涉嫌吸毒，但依照家屬要求，不會進行解剖驗屍。至於他的妻子田慧振曾透露有找到遺書，警察也應遺屬要求，確定不會公開內容。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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