李善均家屬不驗屍不公開遺書　半個演藝圈都去靈堂上香送最後一程

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李善均的經紀公司表示，葬禮將低調舉行，謝絕媒體採訪拍攝，報導也指出靈堂外戒備森嚴，除了殯儀館的工作人員，外圍則有多位警衛、保全駐守。
警方表示，雖然李善均生前涉嫌吸毒，但依照家屬要求，不會進行解剖驗屍。至於他的妻子田慧振曾透露有找到遺書，警察也應遺屬要求，確定不會公開內容。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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