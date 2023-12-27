台灣運動產業博覽會活動大使江宏傑驚喜現身 親切跟粉絲互動逛展

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除了感受集體的榮耀時刻，江宏傑也踏進五號倉，深度體驗臺灣運動產業，他在桌球相關運科廠商攤位駐足，吸引更多民眾圍觀，大家都希望近距離一睹小傑的桌球魅力。他當然也在現場小試身手，引起粉絲歡呼連連。
參觀完運產博展區後，江宏傑表示，「感謝教育部體育署邀請我擔任本屆的活動大使，實際走完展區後發現，運產博規劃太棒了，可以讓民眾更深入了解臺灣運動產業的多元面貌，誠摯地邀請大家來逛展。」
2023台灣運動產業博覽會今日除了活動大使江宏傑驚喜現身外，一號倉的舞台活動也是輪番上陣，第一場由職籃桃園璞園領航猿球星白曜誠、林子洧、喬楚瑜與現場球迷開心互動度過快樂的聖誕早晨；職棒樂天女孩見面會接力上陣，吸引大批應援粉絲一早不畏寒冷到場排隊等待，樂天女孩們十元、卉妮、儷軒、熊霓與凱伊帶來魅力四射的舞蹈和粉絲互動一起嗨翻現場；傍晚4點起則是由ＭＭ Dance Union 與Team SKIP等街舞單位合作的街舞祭，廣邀各地舞者來參賽，打造聖誕街舞舞台，展現體育舞蹈結合藝術的魅力。
接下來一直到元旦閉展前天天都有活動，下週末跨年場有職籃PLG啦啦隊粉絲見面會與吉祥物遊行，另也辦理運動科技產業論壇、運動文化創意產業論壇等知性活動，邀請民眾及學校揪團帶學生踴躍前往參觀「2023臺灣運動產業博覽會」系列活動。