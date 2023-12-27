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台灣運動產業博覽會活動大使江宏傑驚喜現身 親切跟粉絲互動逛展

▲2023台灣運動產業博覽會活動大使「人氣桌球名將」江宏傑體驗桌球互動。（圖／運動產業博覽會提供）
▲2023台灣運動產業博覽會活動大使「人氣桌球名將」江宏傑體驗桌球互動。（圖／運動產業博覽會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2023台灣運動產業博覽會活動大使「人氣桌球名將」江宏傑驚喜現身松山文創園區，現場粉絲驚呼連連，江宏傑一展親切形象，開心地跟民眾一起提前歡度聖誕，「可以用體驗多元運動以及認識臺灣運動產業來跟大家度過聖誕前夕，真的是太幸福了。」

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江宏傑一到展區，就看到自己形象的主視覺看板，感到相當興奮，他首先來到一號倉「光耀世界」，裡頭展出許多臺灣健兒近年於四大國際運動賽會的榮耀時刻以及相關展物、獎牌等，同時也勾起江宏傑選手時期回憶，「看到這些獎牌跟展物，瞬間好像回到自己在亞運或是世大運的比賽場景。」

除了感受集體的榮耀時刻，江宏傑也踏進五號倉，深度體驗臺灣運動產業，他在桌球相關運科廠商攤位駐足，吸引更多民眾圍觀，大家都希望近距離一睹小傑的桌球魅力。他當然也在現場小試身手，引起粉絲歡呼連連。

參觀完運產博展區後，江宏傑表示，「感謝教育部體育署邀請我擔任本屆的活動大使，實際走完展區後發現，運產博規劃太棒了，可以讓民眾更深入了解臺灣運動產業的多元面貌，誠摯地邀請大家來逛展。」

2023台灣運動產業博覽會今日除了活動大使江宏傑驚喜現身外，一號倉的舞台活動也是輪番上陣，第一場由職籃桃園璞園領航猿球星白曜誠、林子洧、喬楚瑜與現場球迷開心互動度過快樂的聖誕早晨；職棒樂天女孩見面會接力上陣，吸引大批應援粉絲一早不畏寒冷到場排隊等待，樂天女孩們十元、卉妮、儷軒、熊霓與凱伊帶來魅力四射的舞蹈和粉絲互動一起嗨翻現場；傍晚4點起則是由ＭＭ Dance Union 與Team SKIP等街舞單位合作的街舞祭，廣邀各地舞者來參賽，打造聖誕街舞舞台，展現體育舞蹈結合藝術的魅力。

接下來一直到元旦閉展前天天都有活動，下週末跨年場有職籃PLG啦啦隊粉絲見面會與吉祥物遊行，另也辦理運動科技產業論壇、運動文化創意產業論壇等知性活動，邀請民眾及學校揪團帶學生踴躍前往參觀「2023臺灣運動產業博覽會」系列活動。

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