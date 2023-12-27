快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

許光漢到李善均靈堂哀悼！無緣合作留遺憾　趙震雄崩潰被攙扶入場

▲許光漢（左圖）現身李善均（右圖）靈堂哀悼，無緣合作韓劇《No Way Out》留下遺憾，趙震雄崩潰被攙扶入場。（圖／一起娛樂、翻攝KBS News YouTube）
▲許光漢（左圖）現身李善均（右圖）靈堂哀悼，無緣合作韓劇《No Way Out》留下遺憾，趙震雄崩潰被攙扶入場。（圖／一起娛樂、翻攝KBS News YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

電影《寄生上流》知名韓星李善均，今（27）日疑似在車內輕生，享年48歲。李善均原本要與台灣演員許光漢合拍韓劇《No Way Out》，後因涉嫌吸毒、外遇等醜聞葬送演藝事業遭換角，如今死訊曝光後，該劇組成員們赴靈堂哀悼，頂替李善均演出的趙震雄更因打擊太大，還需要旁人攙扶才能步入靈堂。

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▲李善均的遺體不會解剖驗屍，遺書確定不公開。（圖／翻攝KBS News YouTube）
▲李善均疑似在車內輕生，靈堂今日下午開放親友弔唁。（圖／翻攝KBS News YouTube）
李善均今日被南韓警方發現陳屍車內，但家屬拒絕解剖驗屍、死因不明；死訊才剛公佈不到1天，李善均的靈堂隨即設立在首爾大學醫院的殯儀館1號室，今日下午3點更迅速開放給親友前往悼念。《No Way Out》劇組包含劉在明、台灣演員許光漢都現身靈堂弔唁，曾與李善均合作《非常警探》的趙震雄，還因為太難過無法獨自走入靈堂。

▲趙震雄被爆取代涉毒韓星李善均，頂替他演出許光漢的韓劇《NO WAY OUT》。（圖／翻攝Saram娛樂IG）
▲趙震雄親赴靈堂弔唁李善均，因大受打擊被人攙扶進場。（圖／翻攝Saram娛樂IG）
韓劇《No Way Out》被視為許光漢在韓國「出道作品」，他在劇中演出受委託來到韓國的殺手「Mr.Smile」，原本預計10月到韓國開拍1個月，後因李善均涉嫌吸毒暫停拍攝；剛結束電影《瞞天過海》在中國大陸的宣傳，本月23日許光漢再飛韓國進組，不料時隔4天，又爆出李善均死訊，韓國娛樂圈氣氛低迷。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》 

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